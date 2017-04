Dejan Matić: Ne bih mogao da pređem preko prevare

Povezane vesti



Pevač Dejan Matić već pet godina uživa u skladnom braku sa suprugom Jelenom, sa kojom ima dva sina – četvorogodišnjeg Zorana i dvogodišnjeg Konstantina.

Ovaj omiljeni pevač narodne muzike smatra da je velika greška kada neko stupa nezreo u brak, zato je on odlučio da zasnuje porodicu onda kada je imao dovoljno životnog iskustva da može da im se potpuno posveti.

Dejan Matić: Nisam ni slutio da ću biti takav autoritet mojim sinovima

Dejan u svoju suprugu ima potpuno poverenje i pruža joj ljubav i pažnju svakodnevno. Upravo zato je za njega, kako kaže, prevara stvar koju ne bi mogao da oprosti.

-Razmišljao sam nekoliko puta o tome i svaki put sam došao do saznanja da ja nisam osoba koja bi mogla preći preko nevere. Jednostavno, po mom mišljenju ako već dođe do toga da neko prevari, da li u vezi ili braku, to znači da nešto ne funkcioniše kako treba u tom odnosu i gledano sa te strane, zašto onda prelaziti preko prevare, ako već nije nešto kako treba i ako će, sasvim sigurno, do prevare ponovo doći – rekao je Dejan Matić za Pink.

Dejan Matić: Sin je moj najveći kritičar

Pevač je nedavno za naš magazin otkrio čime se to Jelena izdvojila od drugih žena.

– Još na početku karijere počeo sam da sarađujem sa Draganom Stojkovićem Bosancem, koji me je jako dobro upoznao i kao profesionalca i kao čoveka. Kada sam u jednom trenutku poželeo da promenim ekipu saradnika, odlučio sam da se posavetujem sa njim, a on mi je rekao: `Imaj na umu da tebe treba ispratiti`. To je upravo jedan od razloga. Jelena je šampion u tome da me prati, kao i ja nju. A bez ljubavi i kompromisa ne može da opstane čak ni veza, a kamoli brak.