Dejan Lutkić: Ćerki sam rekao da ću uraditi sve da ne upiše glumu



Glumac Dejan Lutkić ovih dana je veoma zauzet tumačenjem čak dve uloge i to obe doktorske u seriji o velikom srpskom pesniku Lazi Kostiću.

Za sebe kaže da je veoma bogat čovek jer ima skladnu porodicu, suprugu i dve kćerke, od kojih jedna možda nastavi njegovim stopama.

Kao što nije redak slučaj on nije oduševljen takvim potencijalnim izborom.

– One su još male, starija ima 14, mlađa 11 godina. Kod mlađe postoje izvesne insinuacije da bi volela da krene glumačkim vodama, ali za sada to nema ozbiljan karakter, tako da ne znam šta će biti. Rekao sam joj da ću sve uraditi da ne upiše glumu, ali joj nikada to neću zabraniti. Jer, nemam pravo, ni meni moji roditelji to nisu uradili. Ali potrudiću se svim silama da ne bude glumica.

Ostatak intervjua sa glumcem Dejanom Lutkićem pročitajte na sajtu Glorija.rs.