Dea Đurđević: Pamtim šetnje iz detinjstva sa mamom i šareni balon vezan oko ruke

Atraktivna voditeljka Jutarnjeg programa na TV Pink, Dea Đurđević (27), priznaje da joj je televizija toliko ušla pod kožu da zadovoljava sve njene potrebe u poslovnom smislu.

Međutim, to je ne sprečava da, kako kaže, i dalje mašta o poslu u državnoj bezbednosti.

– Televizija je postala moje prirodno stanište – kaže Dea za Novosti.

– Pink mi je druga kuća, a studio kao soba. Naravno da je posao u državnoj bezbednosti sjajan i uvek ostaje kao opcija i maštanje.

Mada ima sve manje vremena za odmor i rekreaciju, pa ne stiže da kao ranije ide u streljanu i da se bavi borilačkim veštinama, šarmantna voditeljka za naš list otkriva zašto obožava da šeta i zbog čega joj sećanje na jedan balon iz detinjstva uvek izmami osmeh na lice:

– Pamtim šetnje iz detinjstva sa mamom, koje su počinjale na početku Knez Mihailove ulice, gde mi ona kupi šareni balon i veže mi ga oko ruke, kako bi uvek mogla da me “locira” u Knezu i na Kalemegdanu, jer sam mnogo volela da trčim. Obavezan je bio i slani štapić koji taman pojedem do Kalemegdana, gde se onda igram, a u povratku dobijem sladoled. Obožavala sam taj naš ritual. A deka me je stalno vozio biciklom. Sećam se da sam bila vrlo tužna kada sam prerasla korpu za decu, ali onda mi je objasnio kako sam važna, jer vozim bicikl kao i on. Uvek smo pravili neke naše krugove i jeli krempite i pili limunadu u poslastičarnici, pre nego što se vratimo kući. To su predivne uspomene.

Priznaje da još ne planira da isproba venčanicu i stane na “ludi kamen” sa 20 godina starijim kolegom Mladenom Mijatovićem, autorom emisije “Crna hronika”, već, kako kaže, sve prepušta zvezdama i vremenu. – Sve uvek dođe na svoje. Najvažnije je da smo srećni i nasmejani – naglašava Dea kojoj je verenik za jedan rođendan poklonio zvezdu koja nosi njeno ime. – Najlepše poklone jedno drugome dajemo svakodnevno, a to su ljubav, razumevanje i poštovanje – otkriva sagovornica. – Mladen voli da poklanja i dobija svrsishodne stvari, a ja ih onda malo ulepšam.

Na pitanje prati li modne trendove i koliko se njen stil oblačenja u Jutarnjem programu razlikuje od svakodnevnog, Dea je rekla:

– Dosta se razlikuje. Nosim drugačije haljine i sandale, često i papuče, volim urbani fazon gde su uključeni različiti stilovi i boje. Igram se sa odećom. Jedan dan možete da me vidite u dugoj pamučnoj haljini i papučama, drugi dan sam u nekim neobičnim sandalama i farmerkama, sve zavisi od toga kako se osećam.