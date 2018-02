Dea Đurđević: Nisam od onih žena koje su odmalena sanjale da se udaju, i to planiraju celog života

Voditeljka Dea Đurđević kaže da je u mladosti bila žestoki protivnik svadbi, ali priznaje da sa kolegom Mladenom Mijatovićem sanja bajkovito venčanje.

Domaćica jutarnjeg programa televizije Pink je na Sajmu venčanica prošetala glamuroznu belu haljinu u kojoj se osećala savršeno, pa je odlučila da neku poput nje ponese i kada autoru emisije “Crna hronika” bude izgovarala sudbonosno “da”.

– Možda čudno zvuči, ali nisam od onih žena koje su odmalena sanjale da se udaju, i to planiraju celog života. Bila sam čak i protivnik svega toga, jer sam brak zamišljala kao jedan papir koji treba da se potpiše i to je to – kaže voditeljka i priznaje da je zbog ljubavi sa Mladenom promenila mišljenje.

Hodanje pistom u venčanici još više ju je učvrstilo u odluci da i ona ode pred oltar.

– Neverovatan je osećaj nositi venčanicu. Ovo mi dođe kao generalna proba. Sad kad sam probala ovu divnu haljinu, promenila sam mišljenje, pa će moje venčanje verovatno ipak biti bajkovito i raskošno – priznaje Dea, ali tvrdi da je venčanica nezgodna za nošenje.

– Jako je naporno! Venčanica mi je bila preteška i bilo mi je vruće u njoj. Nije ni čudo što kao klinka nisam razmišljala da se udam. Da bih hodala u ovakvoj haljini, moram sve vreme da je držim podignutu da se ne bih saplela, bukvalno postoji cela tehnika kako moram da se ponašam dok je nosim – izjadala se buduća gospođa Mijatović.