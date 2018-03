Dea Đurđević: Mladen i ja uživamo u ljubavi i sve ide svojim tokom, ne žurimo pred oltar

Povezane vesti



Dea Đurđević i Mladen Mijatović su kolege sa televizije, a u privatnom životu emotivni partneri. Voditeljka je otkrila da to što imaju isto zanimanje i te kako pomaže da se bolje razumeju u privatnom životu.

– Prvo moram da kažem da je to i te kako pozitivna stvar. Zaista, novinarski posao nije kao svaki drugi, nemate radno vreme, i zato se Mladen i ja odlično razumemo. On razume kada ja moram da ostajem na sastancima i kolegijumima, pomeramo planove, a ja razumem kada se desi ubistvo pa i noću mora da se ide na teren. Bitna je tolerancija. Čak i u jutarnjem programu preplićemo posao, on se uključuje dok ja vodim – kaže Dea.

A post shared by Pink.rs (@pink.rs) on Jan 1, 2018 at 1:43pm PST



Ona je otkrila da li joj je neobično kada u programu treba da najavi svog dečka.

– Veoma mi je neobično. Ipak, nekako smo se navikli. Gledamo da odvajamo posao i ljubav. Uvek ga najavljujem kao Mladen Mijatović, novinar televizije “Pink”. U početku nam je to bilo smešno, ali smo se već navikli – iskrena je voditeljka.

Dea je nedavno u venčanici prošetala na Sajmu venčanja. Međutim, sa svojim venčanjem ne žuri.

– Svi se šale sa mnom da nam je vreme za svadbu. Sve u svoje vreme. Uživamo u ljubavi i kada se svadba desi, desiće se. Sve ide svojim tokom, neopterećeni smo. Neka ide svojim tokom. Desiće se i to. Ne žurimo pred oltar. Ja sam se i kao devojčica igrala pištoljima, tako da venčanicu nisam zamišljala – iskrena je Dea.