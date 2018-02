Darko Rundek: Ideja slobode se menja sa godinama, u osnovi je to osećaj nesputanosti

-Mislim da nemam istu ideju slobode sad kao što sam imao pre 10, 20, 30 godina. Ta se ideja menja. Ono što u osnovi tražimo, to je osećaj nesputanosti – sloboda koja je kontrast od nekog zatvora, sputanosti, poručuje Darko Rundek.

Na pitanje kako prevazići sve izraženije društvene podele, Rundek ocenjuje u intervjuu za N1.

-Mislim da je način u tome da postanemo svesni da su pravi problemi izvan tih lokalnih podela. Kad krene požar u šumi, onda se više neće životinje uzajamno gristi, nego će se pomagati da se iz te situacije izvuku. Postoji taj ozbiljan klimatski problem, ekološki problem – makar ga sad oko sebe ne vidiš, ali to što se zbiva na Antartiku ili u Sibiru, posledice tog globalnog otopljenja nisu samo dizanje nivoa mora nego i efekat staklene bašte koji napreduje jako brzo, pa onda dovodi do silnih prirodnih katastrofa, do isušivanja, do pustinje, do imigracija. To je sve povezano jako. Ne treba gledati, ako gledamo samo lokalno onda će nas iznenaditi to što nas čeka, bolje bi bilo gledati globalno i da se tu nekako lokalno udružimo da bi pogledali budućnosti u oči- rekao je poznati muzičar.

U brojnim pesmama Rundek govori o slobodi – a na pitanje šta je za njega zapravo sloboda, odgovara:

