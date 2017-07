Darko Kostić užasnut: Vrlo je tužno što se neko kao ja, ko ima život bez mrlja, dovodi u ovakvu situaciju

Poznati dizajner Darko Kostić dao je intervju za emisiju ‘Ekskluzivno’ na televiziji Pink povodom priča da je u petak ujutru priveden zbog posedovanja narkotika, te da se predozirao u svom stanu “drogom za silovanje”.

– Morao sam nažalost da se oglasim. Nisam osoba koja se pravda bilo kome, pogotovo ne zbog napisa u medijima koji su se o meni pojavili poslednjih dana. Vrlo je tužno što se neko kao ja ko ima blistavu karijeru i život bez mrlja dovodi u ovakvu situaciju. Nikada nisam obraćao pažnju šta mediji piši i znam da mnoge stvari prepumpavaju, ali ovo je prvi put da je moja porodica u situaciji da mora da se pravda nekome zbog nečega što se nije desilo. Nisam osoba koja ikada privedena na bilo kakav informativni razgovor, a kamoli uhapšena – rekao je Kostić i nastavio da demantuje sve što se o njemu pisalo:

– Nije se desila nikakva kobna noć. Nijedan policijski izveštaj ne postoji. Nikad nisam priveden ni na kakav informativni razgovor, a pogotovo nisam uhapšen. Policija mi nikada nije ulazila u stan.

Posramljen sam što moram da se bavim ovakvim pričama jer sam se uvek trudio da se svojom umetnošću predstavim javnosti, a ne ovakvim stvarima.

Da sam ja onesvešćen ili da mi je pružena pomoć, valjda bi me odveli u Urgentni centar, valjda me ne bi ostavili na ulici.

Ja ni ne znam šta je droga za silovanje. A vi kad pišete da se neko nečim predozirao vi morate da imate toksikološki nalaz kao dokaz za to. Za hapšenje mora da postoji policijski izveštaj koji je lako proverljiv. Nikad u životu se nisam onesvestio niti me je Hitna pomoć ikad negde vozila. Zaista nisam verovao i sramota me je što sam doživeo ovako nešto od medija. Moram da se izvinim svim ljudima što je moje ime dovedeno u ovakav kontekst – rekao je kreator koji je zbog ove situacije u kojoj se našao već kontaktirao advokata.