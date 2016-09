Danilo Ikodinović iskreno: Pogrešio sam, popio sam, vozio sam brzo, katastrofu sam napravio

Bivši srpski vaterpolista Danilo Ikodinović izjavio je da samo on i njegova bivša supruga Nataša Bekvalac znaju o saobraćajnoj nesreći koji je poznati sportista doživeo u junu 2008. godine.

Ikodinović se tom prilikom zakucao motociklom u jugo, a jedva je uspeo da spase život.

– Šta je bilo to samo ja znam, zna i ona, naravno. E sad, šta ona hoće da iznosi, šta neće, nek radi šta hoće, nemam problem. Mislim, voleo bih da to ne radi, al’ pošto radi, nek nastavi – sve ok – rekao je Ikodinović u jednoj emisiji, a prenosi Kurir.

Danilo je zatim otvoreno rekao i ko je najviše osetio posledice njegove greške:

– Ja sam sve svoje platio jer sam mogao materijalno da platim. Hvala Bogu nije bilo teških posledica po druge, osim za mene. Kasnije se šest meseci provlačilo kao da sam ja imao nameru da ubijem tog čoveka. Nisam, pogrešio sam, popio sam, vozio sam brzo, katastrofu sam napravio, ali sebi. I mojoj porodici, i mom ocu i mojoj sestri sam napravio katastrofu. Ostalima ne. Niko to više nije osetio nego njih troje.