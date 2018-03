Danijela Vranješ ne želi da ćuti: Nemam problem da se prikažem, moje lice može biti ružno, a bogami I lepo!

Naša lepa glumica Danijela Vranješ koja je prošle godine postala mama jednoj preslatkoj Emi, uživa u lepim danima, svom emotivnom partneru muzičari Igoru Maleševiću, ali ne i u ružnim napisima u pojedinim domaćim medijima.

Danijela je odlučila da javno istupi i kaže ono što joj je na srcu, a sve zbog toga što su neki mediji preneli da svoje fotografije fotošopira i sređuje.

Uz svoje reči, Danijela je postavila i fotografiju na kojoj nema ni trunku šminke, netom nakon buđenja, u bade mantilu, sa svim svojim pegicama, nesređenom frizurom, ali svoja i baš onakva kakva jeste:

– Koliko zlobe u ljudima. Čitam jutros kako fotosopiram fotke. U nekim vajnim medijima. Pa, evo me. Dragi polusvete ja sam glumica. Moje lice se svetlom i šminkom menja. Može biti ružno, a bogami i lepo. I to je moja prednost. U mladosti sam bila preosetljiva i nesigurna, i to što sada, sa 44. izgledam bolje je rezultat rada na sebi i spolja i iznutra – započela je iskreno svoj post Danijela i objasnila zašto izgleda kako izgleda, otrkrivši i “tajnu podočnjaka”:

– Evo vam jedna istinita po vašoj meri. Ja u bade mantilu. Nemam problem da se prikažem. A vi ako ikada napišete nešto smisleno i podržavajuće za nas ovakve koji vam ne ljubimo g…ce, verovatno će sutra biti smak sveta. Bednici. A podočnjake mi je popravila moja doktorka Kristina. Ali, još uvek su tu u nekoj prihvatljivoj meri. Eto. Je l` vam lepo što ste me nasekirali? Sve se vraća… – poručila je glumica.



Објава коју дели Danijela Vranjes (@danijelavranesica) дана 27. Мар 2018. у 9:57 PDT

Verujemo da će se svaka žena pronaći u Danijelinim rečima, jer svi oni koji se bave javnim poslom su uvek na meti tabloida, ali i zluradih komentara ljudi koji ih “poznaju” samo preko malih ekrana ili pozornice.

Jedno se zaboravlja, svi su oni ljudi, sa svim svojim vrlinama i manama, jednaki svakom od nas.

Nama je Danijela s ovakvim osmehom jednostavno divna, to je sasvim dovoljno za lepotu jedne žene, zar ne?