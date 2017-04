Danijela Vranješ: Ne postoji pravo vreme za bebu, ali ste u poznijim godinama za nju spremni

Malo koja tema izaziva toliko reakcija kao ona koja se tiče starosnog doba u kom je poželjno da se žene ostvare kao majke. Mnogi osuđuju žene koje posle četrdesete godine odlučuju da postanu majke i smatraju da su ranije godine prikladnije.

Glumica Danijela Vranješ (43) koja je pre tri i po meseca postala majka devojčice Eme otkriva kako gleda na to.

Danijela Vranješ: Nije nikakva atrakcija to što sam postala majka u kasnijim godinama

-Svi želimo da nam se život kreće nekim uređenim tokom, ali, nažalost, na to često ne možemo da utičemo. Svi smo mi individue i ne važe ista pravila za sve. Ipak, kod nas se drugačije gleda na strane glumice. U svetu su one u pedesetoj lepe, poštovane, seks-simboli, a ovde je i žena sa trideset stara krpa kojom treba brisati pod. Ne daj bože da još ostane i trudna, to je skandal.

A post shared by Danijela Vranjes (@danijelavranjesica) on Apr 5, 2017 at 7:58am PDT

Ona smatra da ne postoji pravo vreme za bebu, ali da ste u poznijim godinama za spreminiji,

– Kao novopečena mama skoro sam učestvovala u debati na jednoj televiziji koja se bavila time kad je pravo vreme za rađanje i tamo sam rekla da mislim da ne postoji pravo vreme za bebu, ali da mi se čini da ste u poznijim godinama za nju spremni. Trudnoći i rađanju, kao i roditeljstvu, pristupate dosta opuštenije. Jednostavno, znate tačno šta hoćete, gde ste pošli, drugačije se odnosite prema životu i detetu. Ema je došla u pravom trenutku, kad sam najmanje sebična u životu.– rekla je glumica za Gloriju,