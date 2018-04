Danijela i Stefan Buzurović: Naš mali jubilej ljubavi

Uzme li se u obzir šta sve postigne u jednom danu, urednica i voditeljka emisije “Ekskluziv” Danijela Buzurović imala bi kondiciju da istrči “Beogradski maraton”. U tome bi, kao u svemu što radi, imala apsolutnu podršku supruga, glumca i voditelja Stefana Buzurovića, jednako “zatrpanog” obavezama – serijom “Istine i laži”, emisijom “TV čorba” i “daskama koje život znače”. Zbog česte razdvojenosti, zajedničko vreme sa sinom Nestorom i ćerkom Klarom dragoceno im je kao nikada pre, pa maksimalno uživaju u slobodnim danima.

Skladnoj porodici osmeh je zaštitni znak, a kako funkcionišu kada su na okupu Danijela i Stefan, koji će uskoro proslaviti pet godina braka, otkrivaju u intervjuu za “Hello!”.

Dovoljno je pogledati fotografije iz ovog editorijala i zaključiti da ste roditelji razigranih, dinamičnih mališana. Uspevate li da ispratite njihov ritam?

Stefan: Nestor i Klara su neuhvatljivi. Bukvalno. U poslednje vreme posao mi oduzima mnogo vremena i, nažalost, nisam sa njima koliko bih želeo, ali Danijela ima čelične nerve. Spremna je za maraton. Sa njima se često osećate kao dete u plićaku koje misli da može da uhvati one male brze ribice koje se tu motaju, ali za to vam je ipak potrebna mreža.

Danijela: Ljudi me često pitaju da li nešto treniram i kako održavam liniju. Imam dvoje male dece, samim tim i celodnevni trening. A zna se i ono – majka ili jede brzo ili ne jede uopšte.

Kakav je Nestorov i Klarin odnos?

Stefan: Svojevremeno su postojali znaci ljubomore tipični za odnos starijeg i mlađeg deteta, ali, na sreću, nikada nisu prerasli u nešto što bi se okarakterisalo kao problem. I Danijela i ja imamo mlađe sestre, tako da je Nestoru taj koncept poznat. Sada su u uzrastu kada je pravo uživanje gledati ih kako se dopunjuju i “kuju zavere”.

Danijela: Pre nekoliko dana u kući sam čula tišinu, što je za roditelje obično znak da se dešava nešto loše. Međutim, zatekla sam ih u sobi kako u miru slažu slagalicu. Nestor je objašnjavao kako se to radi, a Klara ga je pažljivo slušala. Bio je to zaista dirljiv prizor.

Kako izgleda jedan vaš običan dan?

Stefan: Ustanem kad i sunce, nekada pre njega, tiho se okupam i obrijem, još tiše uzmem garderobu iz spavaće sobe, mada redovno nešto oborim, pa kroz šapat naizmenično psujem i izvinjavam se Danijeli. Zatim odem od kuće i do večeri iščekujem da se vratim, a u međuvremenu snimam “Istine i laži”, “TV Čorbu” i igram predstave u “Narodnom pozorištu”.

Danijela: Stefan me obično probudi dok se šunja po sobi i dok se oblači svaki put nešto obori. Pomislim “evo ga čovek-šum”, ali mu već posle nekoliko sekundi kažem da ga volim i ustanem da se spremim dok se deca ne probude. Tada sledi ustaljena procedura, oblačenje, doručak, pranje zuba i umivanje, tri torbe na ramena, jedno dete za ruku, drugo na krkače, pa svi zajedno do kola. Oni u vrtić, ja na posao. Kada se završe obaveze na televiziji, kupim ih i vraćamo se kući, gde me čeka sve što i ostale majke posle posla. Ukratko, ne znam gde ću pre. Ali, prioritet uvek ima igra. Sve staje kada se pojave sa loptom ili bojicama.

Nestor ima četiri i po godine. Šta mu u ovom uzrastu najviše zaokuplja pažnju?

Stefan: Trenutno je pažnja usmerena na ovčje boginje. Takođe na slagalice, alat i doktore.

Danijela: I Zdravka Čolića. Obožava ga. Ima mali klavir, sakrije se u sobi dok ne obuče košulju i sako, pa onda izađe pred nas i nastupa. Na repertoaru je nekoliko hitova, ali trenutno je broj jedan „Malo pojačaj radio“.

A Klara?

Stefan: Pokušava da ponovi akrobaciju koju je Nestor izveo.

Danijela: Ona je Lokica našeg Zdravka.

Kako reaguju kada ugledaju mamu i tatu na televiziji?

Stefan: Njima je to sasvim normalna pojava. Od kad znaju za sebe viđaju nas na ekranu. Nemaju nikakvu fascinaciju, čak smo im dosadili. Da smo Olaf i Elza, to bi već bila druga priča.

Danijela: I Ana. Nestor je zaljubljen i u Elzu i u Anu.

U poslednje vreme oboje ste zatrpani profesionalnim obavezama. Uspevate li da budete jednako dobri i na poslu i kod kuće?

Stefan: Naporno je. Srećom, oboje zaista volimo poslove kojima se bavimo, pa je sve mnogo lakše. Ima dana kada želimo da pobegnemo, recimo, u šumu. To još nismo uradili, ali ćemo zato u penziji ludovati.

Pronalazite li u takvom rasporedu vreme samo za vas dvoje?

Danijela: Teško, ali uspevamo.

Građanski brak sklopili ste 21. decembra 2012, na dan kada se očekivao smak sveta. Da li je to donekle uticalo na odluku da se venčate samo dvadesetak dana pošto ste počeli da se zabavljate?

Stefan: Odluka je imala veze isključivo sa osećanjem koje se tada rodilo i koje svakim novim danom raste i jača. Meni bi jedini smak sveta bio da je Danijela rekla “ne”.

Danijela: Ja sam odmah rekla “da” i Bogu hvala na tome.

Stefan: Iako je možda drugima tako delovalo, odluka da se venčamo nije doneta na prečac. Naprotiv, bili smo potpuno sigurni. I danas umemo da odreagujemo ishitreno, i obično ne pogrešimo. Srećom, nismo kontrolori leta ili hirurzi, pa posledice naših grešaka nisu kobne.

Šta je temelj skladnog braka?

Stefan: Temelj smo mi sami, takvi kakvi jesmo, sa vaspitanjem i iskustvom. Svakome bih poželeo da mu se dogodi ono što se meni dogodilo sa Danijelom. Neverovatan osećaj. I, evidentno je – beskrajan.

Danijela: Ne postoji formula ni savet, ali ako bih morala da pretočim u reči, to je razumevanje i spremnost da čovek bude iskren, prvo pred sobom.

Šta smatrate najvećim izazovima porodičnog života?

Stefan: Naspavati se, i ako je dete sa vama u prodavnici, kupiti samo ono što je na spisku.

Danijela: Zbog nedostatka koncentracije moj problem je da, i kada sam sama, kupim sve sa spiska.

Oboje ste prepoznatljivi po širokom osmehu i duhovitim opaskama. Ko koga više zasmejava kod kuće?

Stefan: Ganjamo se, ali u poslednje vreme to najviše čine ovi naši potomci.

Zbog čega najlakše dolazite u sukob i ko u gorećim situacijama preuzima ulogu “vatrogasca”?

Stefan: Zbog stepena saliniteta i temperature jela. Tu vatru gasimo zajedno.

Postoji li nešto što biste jedno kod drugog rado promenili, ali ste se pomirili sa činjenicom da se to nikada neće desiti?

Stefan: Dugo sam razmišljao i shvatio da postoji samo jedan pravi odgovor – neću da vam kažem. Ne znam ništa adekvatnije što bih rekao.

Danijela: Tako je, ljubavi, ne moramo da odgovorimo baš na sva pitanja.