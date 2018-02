Danijela i Stefan Buzurović: Anegdota o prvom poljupcu zbog koje je glumac pocrveneo

Početak svake emotivne veze obeleže trenuci koji se teško zaboravljaju. Izlasci, pozivi, flertovanje, osvajanje… i naravno, prvi poljubac. Često se desi da ne protekne sve onako bajkovito kako smo u svojim maštarijama zamišljali.

Upravo se tako nešto dogodilo i popularnom paru Buzurović– voditeljki Danijeli i njenom suprugu Stefanu.

-Čekala sam dva meseca da me poljubi, a kada je konačno došlo do toga, on je počeo nešto čudno da pomera glavu. Pitala sam ga:”Aman čoveče, šta ti je? A on mi je rekao, ne znam da se ljubim kada sam sa desne strane, moram da pređem na levu – otkrila je lepa voditeljka u emisiji “Praktična žena”, a Stefan je objasnio svoj neuobičajen potez.

-Ja sam levoruk i zaista mi teško ide da budem sa desne strane- odgovorio je glumac koga gledamo u popularnoj seriji “Istine i laži”.