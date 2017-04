Danijela Buzurović: Recept za dobar izged su sreća, ljubav i optimizam!

Danijela Buzurović, voditeljka Prve vratila se na male ekrane posle porodiljskog odsustva. Ona je ponovo stala pred kamere „Exkluziva”, ali ovog puta je i urednik emisije o poznatim svetskim i domaćim ličnostima.

Mesec dana pre završetka porodiljskog bolovanja, vratili ste se na posao. Da li ste se uželeli posla ili je nešto drugo u pitanju?

– Nekada se stvari dogode iznenada. Ima u tome čari. Dobila sam jedan poziv koji nisam ni mogla, ni želela, da odbijem.

Osim što vodite “Exkluziv”, vi ga i uređujete. Da li je to do sada najveći izazov u vašoj šesnaestogodišnjoj karijeri?

– Svaki izazov do sada je bio drugačiji. Nije mi prvi put da sam urednik. Bila sam već nekoliko puta, i to na različitim TV formatima, ipak iako sam “Ekskluziv” radila godinama, nikada ga nisam uređivala. Sa te strane ovo jeste veliki izazov za mene, ali i veliko zadovoljstvo. Znam kako je to biti novinar ovakve emisije, znam sve poteškoće sa kojima se oni koji rade ovu emisiju suočavaju na terenu i to je dobro – rekla je Danijela za Blic.



Imate dvoje dece Nestora i Klaru i izgledate lepše nego ikada. Koji je recept?

– Recept je sreća! Sreća, ljubav i optimizam. Toga mi nikad ne manjka.Veoma je jednostavno.

Koliko vam suprug Stefan pomaže u svim privatnim obavezama?

– Kod nas dogovor kuću gradi. Svakodnevno se organizujemo i dogovaramo šta ćemo i kako i sve se stigne.

Kako vam se dopada njegova emisija “TV čorba”?

– Ja obožavam “TV čorbu”! Znam da će me neki sad optužiti da nisam objektivna jer mi je muž voditelj ali meni je taj TV format izuzetno zabavan i mislim da ga Stefan iznosi na fantastičan način. Eto, rekla sam!

Da li biste voleli da u vašoj emisiji uradite i intervju sa Stefanom?

– Stefan će se, bez sumnje, vrlo uskoro pojaviti u “Exkluzivu “ jer je aktuelni voditelj i poznati glumac ali ga verovatno neću intervjuisati baš ja.

Pre dve godine ste zajedno sa Stefanom radili “TV Bingo”. Priželjkujete li da ponovo radite neki zajednički projekat?

– Bilo je raznih ideja i predloga i sigurna sam da će se tako nešto dogoditi pre ili kasnije.

Šta biste poručili onim javnim ličnostima koje ne daju intervjue ili daju samo kada su im potrebne promocije novih projekata?

– Svako ima pravo da dozira svoje pojavljivanje u medijima onako kako smatra da je najbolje za njega i njegovu karijeru. Pravi novinar nađe put do intervjua koji želi…