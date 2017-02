Danica Maksimović: Nisam se venčala, jer papir ne može da veže nikoga (video)

Danica Maksimović ne krije da uživa u svom poslu, tremu na snimanju filma i u pozorištu nema, a kako je sama istakla, pored toga što je ispunjava posao, njen emotivni partner i sin su joj ogromna podrška.

Danica sa svojim emotivnim partnerom Todetom Lolićem ima sina Miloša, a iako su zajedno duže od tri decenije, oni svoju ljubav nikada nisu krunisali brakom. Glumica je za emisiju “Premijera” otkrila zašto se nikad nije udala.

– Možda napravimo neku zlatnu svadbu. Ali to je zaista nebitno, ja sam bila napredna i u to doba. Vidim da mladi sada žive tako skupa i imaju decu i sve, i uopšte im to nije bitno. Smatram da zaista neki papir ne može da veže nikoga. Ako se ljudi podržavaju, razumeju, imaju iste talasne dužine i ako se vole pre svega, ta ljubav kada se desi, da li su u braku ili ne, to zaista nema nikakve veze – rekla je Danica Maksimović.