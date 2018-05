Danica Krstić: Od “Beovizije” sam smršala devet kilograma, zbog stresa i pritiska



Danica Krstić, predstavnica Srbije na Evroviziji, je pred put u Lisabon rekla da je zbog takmičenja, na koje je otišla u toku današnjeg dana, potpuno poremetila život. – Mršavljenje je došlo samo od sebe od stresa i pritiska. Devet kilograma sam smršala od Beovizije. Trenutno imam 58 kilograma, koliko sam imala u srednjoj školi. Počela sam da treniram, pazim šta jedem jer nam je potrebna snaga i energija za Lisabon – kaže i dodaje.

– Žrtvovala sam godinu na fakultetu, što me je poremetilo. Morala sam da zamrznem godinu. Na Etnomuzikologiji sam na muzičkoj akademiji. To mi je teško palo, ali od oktobra ponovo nastavljam. Živci su nam svima otišli, to stoji – kroz smeh poručuje kragujevčanka koja je dobila titulu najlepše takmičarke.

– Kada se budem pojavila, mislim da će se sruštii snovi o najlepšoj devojci – šali se Danica.

Ceo tim je otputovao u Lisabon.

– Trema ne postoji, spremni smo da pokažemo sve ono u što smo ulagali mesecima. Spremni smo da pesmu “Nova deca” izvedemo na nekoliko jezika.