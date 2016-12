Danica Karić otkrila detalje glamurozne svadbe

Danica Karić, ćerka vlasnika ”BK grupe” Bogoljuba Karića i Milanke Karić, završila je sve pripreme za svoje venčanje i svadbeno veselje koje će biti upriličeno 31. decembra u vili ”Jelena”.

Bivša članica grupe ”D&D” za Kurir je otkrila detalje o najsrećnijem datumu u njenom životu, a posebno je istakla da se njen tata, koji 12 godina nije bio u Srbiji, raduje venčanju i da je njenog budućeg supruga, Vranjanca Nikolu Stojilkovića zavoleo kao rođeno dete.

– Tata je najsrećniji čovek na svetu! Njemu je uvek bilo bitno da smo mi, njegova deca, srećni i emotivno zadovoljni. Kada je video koliko sam srećna s Nikolom, podržao je naš odnos i jedva čeka da se uzmemo – otkriva Dana i dodaje da je Bogoljub njenog verenika upoznao u Beču.

– Bilo je divno kad su se njih dvojica sreli. Odmah ga je pozvao da dođe u Rusiju da se malo bolje upoznaju. Nikolina porodica je takođe divna i od prvog dana osećala sam da tu pripadam. Divota – kaže Karićeva.

Svetlana Ceca Ražnatović i Miroslav Ilić biće među 2.000 zvanica na svadbi, na kojoj će dočekati i Novu godinu, a Dana priželjkuje da oboje zapevaju na veselju.

– Šta god da otpevaju, ukoliko žele, ja ću biti zahvalna i đuskaće cela sala, u to sam sigurna. Žao nam je što neki drugi prijatelji nisu u mogućnosti da dođu, kao Seka Aleksić, Zorica i Kemiš – rekla je pevačica.

Skupocena venčanica koju će Dana nositi biće u starinskom stilu i već odavno je završena. Pre ponoći Karićeva će se presvući u elegantnu haljinu kako bi lakše đuskala.

– Nisam verovala da je moguće da se tako nađem s nekim odmah, bila sam zbunjena, ali kad sam shvatila da je to božja volja, onda sam znala da je Nikola čovek za mene. Verujem da svako dobije svog partnera za taj trenutak. Mislim da su naši roditelji divan primer za nas i tu smo takođe našli sličnosti. On je stabilan čovek, fleksibilan, opušten, a pun ljubavi i radosti – to me je najviše privuklo – kaže Dana.