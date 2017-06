Dajana Paunović za Hello!: Slagala bih kada bih rekla da nema onih koji pokušavaju da me osvoje

Uspešnim povratkom na javnu scenu, sa koje se zbog porodičnog života povukla pre nekoliko godina, Dajana Paunović svima je pokazala da je težak životni period, koji je kulminirao razvodom od televizijskog producenta i voditelja Žike Jakšića, definitivno iza nje.

Blistavim osmehom, kojim u emisiji “Svitanje” na televiziji “Pink” razbuđuje naciju, razotkriva zadovoljstvo novim životnim periodom, za koji kaže da je najlepši do sada. Na konstataciju da izgleda bolje nego ikada, sa osmehom kaže da se tako i oseća, da je odredila životne prioritete i da je zahvaljujući tome život vratila na pravi kolosek.

Iako su joj godine davale alibi da koketira i provocira izgledom, oduvek je birala odmeren stil, upotpunjen skupim detaljima i atraktivnim odevnim komadima, naročito kada je pre pet godina rodila Dušana. Dok sa zanosom priča o zadovoljstvima na profesionalnom i privatnom planu, zgodna dvadesetosmogodišnjakinja za “Hello!” otkriva male lične modne tajne i stilske trikove, kao i afinitet prema šopingu i praćenju trendova, koji su u njenom slučaju isključivo dopunsko, a nikako primarno sredstvo za ulepšavanje života.

Šta ovog proleća najradije birate iz svog garderobera?

– Džins, sakoe i ravnu obuću ili potpetice, u zavisnosti od prilike.

Koliko vremena provodite u odabiru i osmišljavanju modnih kombinacija? – Mladost je sama po sebi lepa, tako da u ovim godinama nije potrebno previše voditi računa o svakoj sitnici kada je o izgledu reč. Posvećujem mu tek toliko vremena koliko je potrebno da izgledam čisto, uredno i lepo. Za privatne izlaske biram ono u čemu se najbolje osećam, dok u emisiji nosim ono što će se lepo slikati i što je prilagođeno formatu koji vodim.

Koliko ste dosledni u praćenju modnih trendova?

– Volim modu, kao većina žena, međutim neću ispratiti i poslednji trend ako se to meni ne dopada. Volim i uglavnom nosim vanvremenske komade, volim klasiku. Nisam pristalica štrasa, cirkona i sličnih “dodataka”. Kada su obuća i tašne u pitanju, vrlo sam izbirljiva. Moraju da budu kvalitetni, tako da za te stvari ne žalim novac.

Umete li da preterate u šopingu ili ne priznajete tu vrstu neumerenosti? – Ne volim neumerenost u bilo čemu, pa ni u kupovini. Imam tu sreću da volim komade koji nemaju rok trajanja i koji neće biti demode već iduće sezone, bilo da su to cipele, tašna ili neki komad garderobe. Umem da nakupujem mnogo stvari i da se istrošim, ali to sve uglavnom nosim iz sezone u sezonu, tako da nikada nisam zažalila ili zamerila sebi. Naravno, desi se da i ja nekada ne mogu da odolim trendu, ali i to je u redu, nisam stroga prema sebi u tom pogledu. Uostalom, svaka žena voli da bude lepo obučena, da izgleda lepo i bude zadovoljna sobom.

Zbog posla ustajete u cik zore. Kako se u tim ranim jutarnjim časovima snalazite pred garderoberom i ogledalom?

– Jedino za šta sam sposobna u to vreme je rasanjivanje tuširanjem i pranjem kose. Garderobu koju oblačim za emisiju pripremim pre nego što legnem. Ne bih u cik zore da gubim vreme ispred ormana razmišljajući o tome šta da obučem.

Kako novi poslovni angažman utiče na vas, koliko vam prija povratak na javnu scenu?

– Osećam se bolje nego ikada i drago mi je ako se to primećuje. Mislim da čovek uvek treba da radi na sebi, bio poslovno angažovan ili ne. Ja sam, i pored toga što sam se posvetila porodici i vaspitavanju sina, uvek pronalazila vreme i za sebe, bilo da je to učenje jezika, čitanje o stvarima koje me interesuju ili nešto treće. Jednostavno, želela sam da napredujem u svakom smislu. Usmeravala sam energiju na lepe i pozitivne stvari, i to mi se sada polako vraća. Mislim da sam bolja nego ikada, sazrela sam, znam šta hoću, a šta ne, a to je vrlo važno razgraničiti da biste mogli da krenete napred. Mislim da tek sada imam šta da ponudim u svakom smislu.

Da li ste se lako navikli na to da vikende provodite radno dok ih većina provodi paradno?

– Apsolutno mi ne smeta što vikendom radim, moram da priznam da je to čak bio moj predlog. Uživam u svom poslu, ništa ne bih menjala i volela bih da potraje što duže.

Kako reagujete kada čujete ili pročitate neku neistinu o sebi i šta vas je najviše zabolelo?

– Mediji su prema meni zaista maksimalno korektni. Uvek su se pisale lepe stvari i kolege su bile maksimalno profesionalne, pogotovo onda kada sam prolazila kroz ne baš lep životni period.

Sada kada ste ponovo slobodni izvesno je da mnogi muškarci pokušavaju da vas osvoje. Koliko ste u ovom trenutku otvoreni za novo emotivno poglavlje u životu? – Slagala bih kada bih rekla da nema onih koji pokušavaju da me osvoje, ali ja trenutno ne razmišljam o tome. Svakako da će i to doći na red, previše sam mlada da bih ostala sama i da mi život ne donese nove lepe trenutke i u ljubavi. Međutim, nisam osoba koja se lako zaljubljuje. Preteška sam po tom pitanju, tako da verujem da će, kada se to sledeći put dogodi, biti fatalno. Ipak, za sada je to polje mog života mirno more.

Kada ste ozvaničili vezu sa bivšim suprugom, mnogima je smetala velika razlika u godinama u njegovu korist. Možete li sebe da zamislite sa mlađim partnerom?

– Poštujem svačiji izbor, ali sebe ne vidim sa mlađim muškarcem. Barem za sada, ali nikad ne reci nikad.

Kakav muškarac može da privuče vašu pažnju? – Definitivno ne postoji pravilo. Svakako da bih volela da bude ostvaren, da ima čvrst karakter, jasne kriterijume, da je mentalno jak, muževan, privlačan i naravno porodičan čovek. Uostalom, sve ono o čemu svaka žena sanja. Ne razlikujem se po tom pitanju.

Uprkos turbulentnom periodu koji je iza vas, izgledate kao srećna i zadovoljna žena. Čemu možete da zahvalite za to?

– Srećna sam i ostvarena u svakom segmentu života, a, sa druge strane, i dovoljno mlada da očekujem, priželjkujem i prizivam nove stvari, i u poslu i u ljubavi. Uživam u svom poslu, “Svitanje” je dovoljno zahtevna emisija da me inspiriše i da u njoj uživam. Koračam ka novim poslovnim pobedama, sigurna u sebe, zrelija i nikad zadovoljnija onim što jesam i što želim da budem. Verovatno se to moje unutrašnje zadovoljstvo primećuje, pa tako i zračim.