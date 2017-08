Dajana Paunović: Sada uživam i živim baš kako meni odgovara

Voditeljka i pevačica Dajana Paunović nedavno se razvela od Žike Jakšića, ali svi pričaju o njenom savršenom fizičkom izgledu. Ona je sada otkrila kako izgleda njen dan i ko je zaslužan za njen besprekoran izgled.

– Iskrena da budem, nešto malo sam trenirala i ne znam koliko će to da me drži, zato što ja inače nisam sportski tip, mada sam kao klinka trenirala čak i plivanje dosta dugo. Što se linije tiče – genetika. Mama mi je mršava, a otac sa druge strane nije, ali za sada nekako balansiram. I stvarno se trudim da ne jedem kasno, pazim šta jedem i kako smo stariji sve teže se ta kilaža skida. Nekad mi to stvarno nije bio problem, a i s obzirom da imam sina koji je hiperaktivan, to mi za sada dobro ide, videću za ubuduće.

Da li si štikle zamenila patikama od kada si postala mama?

– Uvek sam u papučama ili u ravnom, obožavam Ugg čizme. Jednostavno ne mogu uklopiti i dete i štikle i parkić, uglavnom štiklu nosim samo zbog posla i kada imam neku manifestaciju koju treba ispoštovati – kaže voditeljka.

Dajana Paunović: Posvećena sam sinu, trudim se da učestvujem u svakom segmentu njegovog odrastanja

Do nedavno su se svi mediji bavili tvojim privatnim životom, a u poslednje vreme najčešće pišu o tvojoj lepoti i objavljuju slike sa mora. Da li ti to prija?

– Naravno da mi prija da više ne pominju privatni život. Iskrena da budem, ja nikada nisam davala nikakve izjave o razvodu, osim velikog intervjua za jedan magazin. Naravno da mi nije prijalo da čitam neistine koje su se svakako pojavljivale. Ali, to je neizbežan deo ovog posla. Hvala Bogu, to je sada sve iza mene, i sada zaista uživam i živim baš kako meni odgovara.

Da li ćeš se možda vratiti i pevanju, kao što si se vratila i voditeljstvu?

– Nekoliko puta sam se ja vraćala poslu, međutim, to je bio splet okolnosti da nikada nisam dala svoj maksimum, niti sam se nešto duže time interesovala i bavila. Tako je bilo i kada je muzika u pitanju. Za sada ne planiram da se vraćam muzici, zaista sam ponosna na sve pesme, spotove, i lepi su i drago mi je da ih imam iza sebe. Tako da za sada ništa tu ne bih menjala, ali nije isključeno da nekad opet snimim neku pesmu koja bi sigurno bila pop-zabavna muzika, jer je muzika prosto deo mene – zaključuje Dajana.