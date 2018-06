Čist račun, duga ljubav: Aleksandra Prijović i Filip Živojinović potpisali predbračni ugovor

Povezane vesti



Samo nekoliko dana ostalo je do glamuroznog venčanja, kada će se pevačica Aleksandra Prijović i Filip Živojinović jedno drugom zavetovati na večnu ljubav.

Njih svoje su vodili računa o svakom detalju, a nedavno su,kako saznaje svet.rs , potpisali predbračni ugovor.

– Prija i Filip se venčavaju iz ljubavi i nijedno od njih ne zanima materijalno stanje partnera. Ipak, njih dvoje su razgovarali i dogovorili su se da je najbolje da potpišu predbračni ugovor. To nije ništa čudno, već sasvim normalna stvar, ne samo u svetu već i kod nas. U ugovoru je navedena potkretna i nepokretna imovina supružnika koju prilikom razvoda ne mogu da dele. To znači da sve što unesu u brak, ukoliko dođe do razvoda, ostaje njima. On neće imati prava na njen stan u Beogradu. Automobil koji je dobila na poklon od Filipa ostaje njoj – kaže izvor i dodaje da zajedničku imovinu, kao što je i zakonom određeno, dele napola:

– Sve što budu stekli tokom braka deliće se ravnopravno. S tim da svako od njih ima pravo da se odrekne svog dela u korist druge strane. U okviru predbračnog ugovora stoji i stavka po kojoj oboje imaju prava korišćenja pokretne i nepokretne imovine supružnika tokom trajanja braka. Tu je i stavka koja se tiče poklona. Sve ono što Aleksandra i Filip dobiju, u šta spadaju i nekretnine, kao i novac, ne moraju da podele sa partnerom.

– Advokat je vodio računa o svakom detalju, a klauzulom su obavezani da svaki prihod od trenutka sklapanja braka pokažu partneru, koji ima prava da rapolaže njime. I jedno i drugo su uspešni u svojim poslovima. Odlično rade i zarađuju i nijednog trenutka nisu želeli da se opterećuju finansijama – završava izvor.