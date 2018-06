Ceca Ražnatović: Trenutak kada su mi drhtale noge i ubrzano kucalo srce

Povezane vesti



Svetlana Ceca Ražnatović već decenijama se nalazi na samom vrhu srpske estradne scene, ima nebrojeno mnogo hitova i uspešnih koncerata. Ipak, jedna noć ostalala joj je u posebnom sećanju -pre pet godina ostvarila je jedan san.

-Pre tačno 5 godina, na današnji dan desilo se – čuveno Ušće 2. Verujte mi da i danas kada se setim tog 28.juna 2013. godine, opet osetim te neke leptiriće u stomaku, pozitivnu tremu i iznova se setim zašto je taj dan u mom srcu upisan kao poseban datum. Slavila sam 25 godina karijere, a ostvarila sam još jedan san u životu. U ovo vreme, samo nekoliko sati pred koncert, meni je srce kucalo ubrzano zbog trenutka kada ću zajedno sa mojom vernom publikom uživati i slaviti. Stižem na Ušće i tu čujem huk. Huk moje publike. Mene jeza prolazi. Bliži se osam uveče, meni do izlaska na scenu drhte noge, srce kuca ubrzano,… Organizatori mi saopštavaju: “sve je krcato, ne vidi se kraj Ušća”. Shvatam da me još nekoliko minuta deli do tretnuka kada ću održati najveći nastup u životu. Izlazim i u jednom trenutku primećujem da su ispred mene svi ljudi koje volim, moja porodice, moja publika, prijatelji… I da sam mogla da poletim, poletela bih, takav je bio moj osećaj, napisala je Ceca i dodala da i dan danas pamti šta je tog dana izgovorila.

A post shared by C E C A (@craznatovic_official) on Jun 28, 2018 at 10:51am PDT

-U glavi mi ostaje zauvek zapamćena rečenica koju sam izgovorila, a pre toga nisam uopšte ramišljala da li ću govoriti:”Hvala vam što vas ima u ovolikom broju. Ja samo Bogu mogu da zahvalim večeras na vama i vi ste me ovakvom i napravili. Večeras sam najsrećnija žena na svetu zahvaljujući vama” – identičnu rečenicu bih ponovila danas. Meni je to bio najbolji koncert u životu, a ono što je dobro, kažu da treba ponoviti. Uživali smo svi zajedno, a svakom je ovaj koncert ostao upamćen na poseban način. Nakon više od tri sata pevanja odlazim na žurku, a ubrzo kući gde sa najbližim prijateljima do ranih jutarnjih časova slavimo. Nekoliko dana kasnije, stiglo je zvanično saopštenje da je to bio najveći koncert u jugostičnoj Evropi i na Balaknu. Ulaznice za koncert bile su rasprodate pet dana pre koncerta, što se nikada nije dogodilo pre toga. Bila sam ponosna, ne na sebe, već na moju publiku. Hvala vam na tome, napisala je pevačica.