Ceca Ražnatović: Posle četrdesete ne možemo se oslanjati isključivo na majku prirodu

Iako leto uveliko traje, folk zvezda Ceca Ražnatović još nije stigla da se okupa ni u moru ni u bazenu. Kao i ranijih godina, ovaj deo godine rezervisan je isključivo za posao, pa će predah na nekoj sunčanoj plaži morati da pričeka. Pred ponovni odlazak u Budvu, gde je već održala jedan spektakularan koncert, vreme provodi u hladovini svoje kuće u Beogradu jer kaže da vrućinu teško podnosi.

Svi se žale na vreli talas koji od početka avgusta ne posustaje.

– Ne samo što teško podnosim visoke temperature već mi ne prija ni kad je mnogo hladno. Odgovara mi isključivo kontinentalna klima, do dvadeset pet stepeni. Tada najbolje funkcionišem. Protekle dane sam uglavnom provela u kući, osim klimatizovanog prostora drugog rešenja nema.

Saša Vidić je nedavno u jednoj emisiji otkrio neke malo poznate podatke o vama, između ostalog i to da baš zato što ne podnosite vrućinu spavate u sobi u kojoj je “debeli” minus.

– Nije baš tako, Saša voli da se šali. Pazim na temperaturu jer zbog glasnica ne smem da budem u previše hladnoj prostoriji.

Da li ste se zabavljali dok ste gledali njegovo gostovanje ili ste razmišljali: “Jao, Vidiću, samo da te sretnem”?

– On je izuzetno zabavna osoba. Natprosečno je inteligentan, zna kako treba da se ponaša i šta da kaže u određenoj situaciji. Pre svega je dobronameran i podrazumeva se da mu ništa ne zameram. Naše prijateljstvo traje sedamnaest godina. Kad podigne obrvu, znam šta će reći. Saša ima mnogo osobina vrednih hvale, a ja pre svega cenim to što je izuzetno lojalan prijatelj.

Mnogima je simpatičan i zbog toga što nema “dlake na jeziku”. Ono što misli to i kaže.

– To je jedna lepa osobina koju bi generalno trebalo da poštujemo, tim pre što je u današnje vreme retka. Za prijatelje treba birati ljude koji su spremni da iskreno kažu šta misle. Saša Vidić i ja smo, što se kaže, džak soli zajedno pojeli. Ne samo što u naše prijateljstvo nikada nisam imala ni gram sumnje, već se on ubraja u uzak krug ljudi koji su mi bliski.

Otkrijte vi nama neki manje poznat podatak o njemu.

– Nema tu mnogo šta da se kaže jer je Saša vrlo otvoren kao ličnost. Iskren je i pristupačan, u njegovom životu nema tajni.

Iako se svih ovih godina trudite da se u javnosti pojavljujete s merom i povodom, otkad su vam deca porasla, to je prosto nemoguće. Jeste li se navikli i na taj oblik popularnosti, da ste u medijima prisutni i kao Veljkova ili Anastasijina mama?

– Ekspanzija društvenih mreža prosto vam ne ostavlja mogućnost da se izolujete. Šta god da objavite na privatnom profilu to se automatski prebacuje na portale i u novine, uz kojekakve prateće tekstove i, blago rečeno, čudne komentare fotografija. Ne mogu da kažem da mi to ne smeta, ali mirim se sa postojećom situacijom jer sam svesna da bi bilo koja druga reakcija bila tek borba protiv vetrenjača.

Šta ste sve ovih dana pročitali o svojoj deci a da je i vama bila novost?

– Pošto se “vesti” smenjuju na dnevnom nivou, sve i da hoću ne mogu da ih popamtim. Meni je bitno samo ono što čujem od dece.

Mnoge majke prepoznale su se u vašoj rečenici: “Rodila sam sebi dvoje dece, ali i dva najbolja prijatelja.”

– Zaista je tako, a sigurna sam da to mišljenje deli većina žena koje su mlade dobile decu i sa njima, na neki način, sazrevale. Ja sam svom sinu i ćerki najbolji prijatelj, u to nema sumnje. Među nama ne postoje tajne. Šta god da se desi, lepo ili ružno, prvo će to podeliti sa mnom. Istovremeno, koliko god da smo bliski, granicu poštovanja prema meni kao roditelju nikada nisu prešli.

Stefan Živojinović čvrsto je rešio da krene maminim stopama. Ko će vas pre naslediti, Veljko ili Anastasija?

– Anastasija.

Nastupali ste na Crnogorskom primorju. Da li je bilo prilike da se opustite na nekoj plaži?

– Verovali ili ne, nisam se još okupala ni u bazenu, ni u moru. Pevala sam u Budvi, ali do plaže nisam išla. Ne postoji nijedan kutak gde možete da uživate u privatnosti, tim pre što su na primorju i predstavnici brojnih medija. Kad odem na odmor, želim da se potpuno opustim, ne razmišljajući da li će me neko slikati dok se sunčam ili u restoranu sa prijateljima.

Aco Pejović je na “Instagramu” objavio vašu zajedničku fotografiju sa mora.

– Našli smo se na ručku Aco Pejović, Aca Lukas i ja, ali bilo je tu još nekoliko naših zajedničkih prijatelja, pa i Anastasija sa drugaricama. Sve troje smo imali brojne obaveze tih dana, ali smo uspeli da “ukrademo” toliko vremena da se ispričamo uz ručak.

Iako radno, uskoro ponovo odlazite u Budvu, mogu li se fanovi ipak nadati nekom selfiju sa plaže?

– Iz Budve teško da će videti slike sa plaže, ali ako se do kraja godine dočepam nekih dalekih tropskih krajeva, možda i hoće. Do tada na mom “Instagramu” će i dalje dominirati selfiji iz automobila, što je i logično budući da sam stalno na putu.

Liniju ste doveli do perfekcije.

– Nikada nisam imala problem sa kilažom, ali zbog manjeg zdravstvenog problema došlo je do zastoja metoblizma. Voda mi se zadržavala u organizmu, pa sam počela da otičem. Čim se to sredilo, i moje telo se vratilo u normalu. Istini za volju, moram da kažem i to da izuzetno vodim računa o nezi lica i tela, koristim kvalitetnu kozmetiku i idem na različite tretmane. Posle četrdesete ne možemo se oslanjati isključivo na genetiku i majku prirodu.

Koji kozmetički tretman vam je apsolutni hit ovog leta?

– Malo je reći da sam odušeljena efektima “AWT” terapije, zahvaljujući kojoj se, bukvalno, celo telo preoblikuje. Ja sam od onih koji, ako posle tri-četiri tretmana vide da se ništa ne dešava, odustaju. Ovde se skoro odmah uoče rezultati. Radi se u serijama od najmanje dvanaest tretmana, svaki drugi dan. Preporučila bih je svim ženama.

Čuvate li prirodni ten ili vam se više sviđa kad pocrnite?

– Obožavam preplanuli ten. Međutim, pošto su UV zraci jaki i štetni, na sunce ne izlazim pre nego što lice i telo ne namažem kremom sa zaštitnim faktorom 50. To tražim i od svoje dece.

Uz koju boju odeće preplanuli ten najviše dolazi do izražaja? Koje boje forsirate ovog leta?

– Najviše volim belu boju, ali rado nosim crvenu i žutu, kao i različite vedre letnje nijanse.

Publika je navikla da vas viđa u glamuroznim izdanjima. Kako ste obučeni u svom domu?

– Kad god obnavljam garderobu obećam sebi da ću ubuduće i kod kuće izgledati doterano, a onda redovno završim u trenerci ili nekoj udobnoj pidžami. Treba ugoditi sebi, makar u svoja četiri zida.

Da li se privatno šminkate?

– Retko, skoro nikad. Šminkam se samo za nastupe ili neko pojavljivanje u javnosti.

Bez kojih letnjih specijaliteta ne možete?

– Volim voće, a bez slatkiša bih mogla da živim. Moja ishrana prvenstveno se bazira na mesu. Poslednjih šest godina redovno postim sva četiri posta, pa znam da mogu da živim i na redukovanom režimu. Sve ide iz glave.

Kako provodite trenutke dokolice?

– Najveće zadovoljstvo mi pričinjavaju kućna druženja sa bliskim prijateljima. Kad stignem, pogledam neki film ili seriju, a sve se nadam da ću uspeti da povežem desetak dana na nekoj plaži, gde ću pročitati knjige koje sam dobila za rođendan.

Da li ste od žena koje kad krenu na odmor nose bar tri kofera?

– Ništa me ne pitajte, sve mi treba, kao da se selim. U šali kažem da je to jedan od razloga što sam kupila kuću na Kipru, sada na more putujem sa pasošem i novčanikom.

Dok se drugi provode uz vaše hitove, koja pesma se ovih dana vama “vrzma” po glavi?

– Rastina i Anina pesma “Slučajnost”.

Kad neko poput vas blista, obično počnu komentari: “Mora da se zaljubila.”

– Hvala na komplimentu. Kako li ću tek blistati kad se stvarno zaljubim.

Da li je u Budvi bilo bar nekih naznaka udvaranja? Crnogorci su veliki džentlmeni.

– U Crnoj Gori imam mnogo prijatelja, kao i familije preko pokojnog supruga. Volim da odem tamo, divno se osećam u tim krajevima. Slažem se da su Crnogorci veliki džentlmeni. Poslednji put kad sam bila nisam izlazila iz stana, tek na večeru sa najbližima.