Ceca Ražnatović: Nikada ne bih pristala da se ponovo udam, više me to ne zanima

Folk diva Svetlana Ceca Ražnatović otkriva da ne bi pristala da se ponovo uda jer je to trenutno ne zanima i ima druga interesovanja u životu.

O njenom ljubavnom životu pričaju svi, a često joj se postavljaju pitanja o momcima. Folk diva je otkrila šta bi uradila ako bi neko klelnuo pred njom i zaprosio je.

– Ne, naravno da ne. Nikada ne bih pristala da se ponovo udam, pa taman da je ne znam šta u pitanju. Probala sam, videla da to ne mogu i više me to ne zanima. Trenutno imam druga interesovanja, a to je rad na novom albumu koji planiram da predstavim sledeće godine – rekla je Ceca.

Na pitanje da li ima želju da rodi još jedno dete kaže: – Vidite, taman sam izašla iz puberteta, tako da me ne pada na pamet da ponovo ostanem trudna. Veljko i Anastasija ne traže ni brata ni sestru, trenutno imaju druga interesovanja.

O deci folk dive dosta se priča u javnosti, a ona je otkrila koja su to njihova interesovanja.

– Moja deca su skromna i nemaju prevelike želje, a ni prohteve, ako želite iskreno da vam kažem. Sve je to u domenu normalnog i pristojnog, jer ih nikada nisam vaspitavala da traže nešto što nije za njihov uzrast ili što nemaju ni njihovi vršnjaci – kaže Ceca.

Mnogo se pričalo o mogućnosti da Ceca Ražnatović dobije sopstveni, porodični rijaliti, po ugledu na čuvenu porodicu Kardašijan. O tome je sinoć bilo reči i u emisiji kod Ognjena Amidžića, gde je Ceca gostovala sa ćerkom Anastasijom.

Međutim, Ceca je rekla da o tome ne želi ni da razmišlja.

– Dobijali smo ponude, od ozbiljnih agencija, ali to je neprihvatljivo.

– Ni da upišeš blanko cifru? – upitao je Amidžić.

– Pa, bilo je i toga. Ali, ja toliko malo privatnosti imam, i moja deca uz mene, još mi samo fale kamere u kući i što kaže Anastasija, da svi završimo kolektivno u ludnici – rekla je Ražnatovićeva.