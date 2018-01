Ceca Ražnatović: Ljubav je nešto što je samo moje i uvek ću je ljubomorno čuvati od sveta

Povezane vesti



Svetlana Ceca Ražnatović o svom ljubavnom životu ne govori, taj deo svoje privatnosti drži iza zatvorenih vrata, ne želeći da te svoje emocije deli sa javnošću, sem kroz pesme i koncerte.

Pevačica ne beži od mogućnosti da ponovo stane na ludi kamen, ali ističe da će zauvek svoje muškarce kriti od medija. Naglašava da bi sudbonosno “da” izgovorila i bez venčanice, jer ju je dosad nosila nebrojeno puta.

Nedavno si za potrebe snimanja spota za pesmu “Lažov notorni” ponovo obukla venčanicu. Misliš li da ćeš je nekad ponovo nositi, ali zvanično?

– Ponekad pomislim da sam ja žena koja je najviše puta obukla venčanicu za razne potrebe snimanja i slikanja. Ta haljina mi nije preduslov za nešto bitno kao što je venčanje. Imala sam svoju svadbu, doduše u prošlom veku, tačnije 1995. godine, i sada zaista ne razmišljam o takvom činu. Makar ne u nekoj bliskoj budućnosti.

Da li bi bila spremna da se udaš? – Nikad ne reci nikad. Ovog momenta nemam nikakvih težnji prema bilo kakvom venčanju. Organizovala sam život onako kako želim da ga živim. Imam dvoje odrasle dece, uživam, radim, sve mi je potaman.

Da li bi potpisala predbračni ugovor, ukoliko dođe do venčanja?

– Svakako da bih tražila da potpišemo predbračni ugovor. U svetu je to odavno normalno, a postaje i kod nas. Nema to nikakve veze sa ljubavlju između muškarca i žene, ne umanjuje je. Prosto, to je zrelo i racionalno razmišljanje – rekla je Ceca za Hit Informer.

Nedavno si u jednoj emisiji rekla da si imala mnogo veza i vezica. Zašto kriješ svoje muškarce? – Moram da priznam da mi je to lapsus bio. U mom životu nisu postojale vezice, samo veze i naravno da sam ih imala. To je deo moje privatnosti i nema apsolutno nikakve veze sa mojim javnim životom. Smatram da svog muškarca ne bi trebalo da eksponiram, jer sam dovoljno izložena kao javna ličnost. Ljubav je nešto što je samo moje, pripada samo meni i uvek ću je ljubomorno čuvati od sveta.

Gotovo osam godina niko te nije uhvatio sa nekim muškarcem. Kako ti polazi za rukom da ih sakriješ?

– Pa ne znam. Iskreno da kažem, imala sam ja i mnogo godina samoće. A kada mi se desi veza, zaista se trudim da to sačuvam samo za sebe. Jednom sam u životu eksponirala svoju vezu i shvatila sam da je to potpuno pogrešno. Što se mene tiče, zauvek bih krila svoje muškarce.

Kada bi prema nekom čoveku ponovo osetila ljubav kakvu si osećala prema Željku, da li bi ga tada predstavila javnosti? – Partner koji bi izašao sa mnom u javnost treba da bude svestan ko sam. Nisu svi ljudi spremni na javni život i ja to potpuno razumem. Javni život je moj izbor, tako da ću se truditi da tog pravog sačuvam za sebe.

Mnogo se pisalo o tome da voliš mlađe muškarce…

– To su predrasude, jer ako sam imala muža koji je od mene bio stariji 21 godinu, to je onda kontradiktorno.

Jesi li sada zaljubljena?

– Nisam zaljubljena. Kažu mi: “Blistaš, sigurno si zaljubljena.” A ja im odgovorim: “Ako je tako, kako li ću blistati kada stvarno budem zaljubljena.”