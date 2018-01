Ceca Ražnatović: Estrada je puna iskušenja i nije lako živeti po božjim načelima

– Sa najdražima ću otići na Badnje veče oko ponoći u Hram Svetog Save , na božićnu liturgiju i tada ću se i pričestiti. Otac Stefan je uvek tu da me sasluša, da mi da savet i usmeri me. Estrada je puna iskušenja i nikom ko želi da živi po Božjim načelima nije lako. Kad je teško, ja razgovaram sa mojim duhovnikom i on mi pokaže put – rekla je Ceca za Informer, koja kaže da posti svaki post jer tako čisti i dušu i telo.