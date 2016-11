Ceca osuđuje porodično nasilje: Žene je sramota da o tome pričaju

Svetlana Ceca Ražnatović kaže da je poslednjih dana izuzetno uznemiruju vesti o nasilju u porodici, koje su postale svakodnevne.

Kao i mnoge druge poznate i uticajne žene, i ona je ukazala na opasnosti koje donosi porodično nasilje i pozvala ostale žene, ali i čitavo društvo, da se tome usprotive.

– To se ne dešava ne znam u nekoj tamo zemlji, to se dešava među našim komšijama, to mi je jezivo. Normalne ljude zločin ne može da podstakne na zločin. Provincijskim delovima Srbije se o tome još uvek ćuti, jer je ženama sramota da o tome pričaju. Moja sestra i ja smo odgojene da imamo stav, imale smo veliku zaštitu roditelja. Moj otac je uvek govorio “Nikada nemoj dozvoliti da te neko ugnjetava, uvek imate gde da se vratite, nemojte nikada dozvoliti da vas neko maltretira, ni psihiči ni fizički – rekla je Ceca u emisiji “Ekskluziv”.