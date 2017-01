Brankica Sebastijanović: Romantični muškarci nisu prestali da postoje, oni tu svoju stranu čuvaju za posebne osobe

U glumačkom ansamblu novog filma Juga Radivojevića “Vrati se, Zone” čija je premijera zakazana za 24. januar, našla se i talentovana Brankica Sebastijanović. Lepa Sarajka, koja je odrasla u Staroj Pazovi, odigrala je naslovnu ulogu i sa kolegom Milanom Vasićem ponovo je oživela ljubav između Zone Zamfirove i Maneta kujundžije. Ovo je ujedno i najzahtevnija uloga popularne glumice koja je već tokom studija dobila šansu da uz tadašnjeg emotivnog partnera Miloša Bikovića odigra naslovnu ulogu u seriji “Samac u braku”, a poslednjih nekoliko sezona televizijska publika gleda je u seriji “Sinđelići”.

– Ovo je sigurno najznačajnija uloga u mojoj dosadašnjoj karijeri jer je najzahtevnija, najkompleksnija, ali istovremeno i najinspirativnija. Kada je reč o filmu, mogu da garantujem da je svakom čoveku potrebno da s vremena na vreme malo nahrani dušu pozitivnom emocijom, a ovaj film će to sigurno pružiti ljudima. `Vrati se, Zone` veliča ljubav, a ljubav je svrha čovekovog postojanja. Svako će se pronaći u našem bolu, smehu, tuzi i radosti. Zato je ovo film za sve – počinje priču Brankica i dodaje da nosi vrlo lepe uspomene sa snimanja.

– Uvek kad se setim dana provedenih na snimanju, odmah mi se pojavi osmeh na licu. Vladala je vrlo lepa i pozitivna atmosfera, a to je veoma bitno za proces rada. Čitava ekipa sastala se s ciljem da stvori jedan dobar film i svi su verovali u to. Zato se sada to oseća dok gledate film.

Uporedo sa popularnošću koju joj je donela uloga u ovom filmu, Brankicu su poslednjih meseci u medijima sve češće spajali sa kolegom Milanom Vasićem koji na velikom platnu igra njenog supruga. Takve priče dodatno su podgrejane zbog toga što je lepa brineta provodila mnogo vremena sa svojim kolegom, a zajedničke fotografije često su delili sa pratiocima na društvenim mrežama.

– Milan i ja smo s vremenom postali baš dobri prijatelji. On je kvalitetan čovek. Pre svega dobar i plemenit, sa dobrom dušom. Uz to, i veliki je drug. Kod njega veoma cenim to što je izuzetno pozitivan i nije sujetan. Pažljivo ume da sluša kolege i uvek hoće da pomogne. Tokom snimanja imao je originalne, maštovite glumačke predloge – tvrdi Brankica, o čijem se emotivnom životu gotovo ništa ne zna otkako je pre nešto manje od dve godine raskinula dugogodišnju vezu sa kolegom Milošem Bikovićem.

– Hvala svima koji brinu za moje emotivno stanje, ali bez brige, sve je pod kontrolom. Jednostavno, ne osećam potrebu da obaveštavam javnost o tome. Ja se u javnosti nalazim zbog svoje profesije, tako da jedino osećam potrebu da je obaveštavam o svojim ulogama.

Dvadesetšestogodišnja glumica, po prirodi umiljata i blage naravi, kod suprotnog pola prvenstveno ceni osobine koje karakterišu svakog džentlmena, pa iako pripada mladoj generaciji koja živi posebnim, ubrzanim tempom, Sebastijanovićeva tvrdi da romantika još postoji.

– Mislim da romantični muškarci nikada nisu ni prestali da postoje, samo što svoju romantičnu stranu čuvaju za posebne osobe. Kada je reč o tome šta cenim kod suprotnog pola, mnogo mi je bitno da ima ogromno razumevanje za moju profesiju i da me podržava u poslu. Takođe mi je važno da pored sebe imam dobrog čoveka sa izgrađenim sistemom vrednosti. Za sve ostalo nema nekih pravila, ili se `osećamo` ili ne – tvrdi poznata glumica, koja nam otkriva da joj popularnost nije donela i nove udvarače.

– Upravo suprotno, sve je više ljudi koji se ustručavaju da mi se obrate. Čak su i neki ljudi koje poznajem pomalo promenili odnos prema meni. Mislim da se osećaju kao da sam im sada daleka. A nisam im daleka ja, daleka im je moja profesija, ja sam ostala ista.

Šarmantna brineta i pored mnogobrojnih poslovnih angažmana koje je dobila proteklih nekoliko godina, donela je odluku da po završetku osnovnih studija upiše i master iz oblasti glume na “Fakultetu dramskih umetnosti”.

– Privodim kraju master studije, tačnije ostalo mi je još samo da spremim završni rad iz glume, pa se nadam da ću sve završiti do aprila. Ipak, sebe za sada ne vidim kao predavača ili asistenta na fakultetu. Mada, možda se i to desi u nekoj daljoj budućnosti – tvrdi Brankica, koja i dalje svaki slobodan trenutak koristi kako bi posetila porodicu u Staroj Pazovi.

– Srećom, roditelji i brat su mi blizu, pa često odem i samo da bih ručala sa njima. Svi oni pomno prate sve što radim, i dok su mi mama i tata najveći obožavaoci, brat mi je najveći kritičar. Imam i veliku podršku od svojih sugrađana koji uvek kada me vide imaju samo lepe reči za mene.