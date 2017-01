Brankica Sebastijanović: Džabe mi i karijera i ostvarenja, ako to nemam s kim da delim

Glumica Brankica Sebastjanović otvoreno je pričala o ljubavi, poslu, tremi koju je imala pred premijeru filma.

Da li si imala pritisak kako će Milana Vasića i tebe publika prihvatiti kao nove Zonu i Maneta?

– Na samom snimanju, ne. Tada smo bili koncentrisani na to što radimo. Ali, ja uvek imam pritisak kad su moje uloge u pitanju, jer sam inače samokritična i onda se uvek pitam – da li ću ja to moći da iznesem, da li ću ja moći da zadovoljim publiku. U „Zoni” smo u svakoj sceni i Milan i ja i nemoguće je da se ljudi ne vežu za mene kao za lik. Zato sam samo razmišljala o tome da li ću ja to uspeti da iznesem kako treba, da li ću uspeti…

Rekla si da privatno i nemaš mnogo sličnosti sa karakterom Zone. Šta ti je bilo najteže da za poistovećenje?

– Njena glavna drama u filmu je ta što ne može da ima dete. Ta situacija mi nije bliska, a trebalo je da se maksimalno poistovetim i da shvatim koja je to vrsta patnje i koja je to vrsta problema, pogotovu u to vreme kada zbog toga doživljavate osudu okoline.

Kakva si ti u ljubavi? – Nekad sam nepromišljena apsolutno. Nekad sam i tvrdoglava kao ona Zona, i brzopleta sam, a ono što je moja sličnost s njom, kad je reč o ljubavi, to je da do samog kraja verujem u to da ljubav može da pobedi sve. I da je ljubav prioritet i da sam spremna da se borim za nju. E sada, razlikujemo se i po tome što bih ja o tako velikom problemu pričala s mužem, ne bih samo sve u svojoj glavi držala.

A šta je tebi prioritet?

– Uvek su mi prioritet porodica i ljubav i prosto ne bih mogla da funkcionišem da toga nemam i mislim da će to biti uvek tako. Džabe mi i karijera i ostvarenja, ako to nemam s kim da delim. Jednostavno, ja nisam takva osoba. Jako sam emotivna i potrebno mi je da imam ljude koji me podržavaju i s kojima delim sve. Loše se osećam kad ljubav ispašta zbog posla.

Jesi li nekad bila tako ludo zaljubljena kao Zona?

– Jesam, kako nisam.

Je l‘ to bila ljubav za ceo život ili…?

– Nije. Te prve ljubavi su drugačije od onih kad već imaš neku zrelost, kad si u ozbiljnijim godina, ali svaka je ljubav bila posebna.