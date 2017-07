Branka Pujić: Važno je da radite ono što volite i sve je mnogo lakše

Nekoliko godina nismo imali priliku da gledamo Branku Pujić na malim ekranima. Ističe da se uželela snimanja, ali zna da glumački posao podrazumeva i pauze.

– Posle “Ruže vjetrova”, serije koju sam snimala pune dve godine u Splitu, ništa nisam radila četiri godine. Bila je to baš jedna ozbiljna pauza, ali sada je malo krenulo.

U seriji “Sinđelići” Branka je u četvrtom ciklusu zamenila Snežanu Bogdanović u ulozi Dobrile – Lile Sinđelić. Nijednom glumcu nije zahvalno kada uskoči u neki projekat da bi zamenila kolegu koji je već izgradio lik koji tumači.

– Nije zahvalno, ali sam imala sreću da me je ekipa stvarno prihvatila punog srca i da su mi svi pomogli da što pre uplivam u ulogu, tako da je sve bilo lagano i bezbolno. Nisam se čula sa Snežanom, ali sam ranije gledala seriju i smatram da je to jedna stvarno dobra porodična serija. Bukvalno je za sve generacije.

Pre mnogo godina, rekla je da ćerka koju ima iz prelepog braka sa Draganom Jovanovićem, Anđela i ne pomišlja da krene maminim i tatinim stopama. Međutim, Anđela je to demantovala sjajnim ulogama koje je već uradila.

– Prepoznali smo mi njen glumački talenat odmah, ali smo se ipak nadali da će otići na stranu muzike ili psihologije, jer su to bila neka njena interesovanja. Na kraju se opredelila za glumu i to je bilo pod jedan kada je upisivala fakultet. Mi smo to podržali. Nije lako, ali ni nama nije bilo lako, pa ipak živimo neki lep umetnički život. Velika je satisfakcija kada se napravi nešto lepo, kada imate osećaj da ste učestvovali u jednom umetničkom delu. Nekada ima para, nekada nema, nekada imam posla, nekada nemam, ali sve je deo te priče. Važno je da radite ono što volite i sve je mnogo lakše – ističe glumica.

Na pitanje da li njih troje razmišljaju o nekom zajedničkom projektu, Branka kroz osmeh odgovara da će se u jednom trenutku i to dogoditi.

– Ja bih volela. Anđela sada pokušava da izgradi neki svoj put, ali kada sazri i kada se bude dokazala ona kao ona, onda će mnogo lakše prihvatiti neki zajednički projekat. Što da ne, to bi bilo baš interesantno – ističe umetnica.