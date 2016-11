Branka Katić o životu u Americi: Ponekad sam se osećala kao na kraju sveta

Branku Katić smo početkom devedesetih, kad se dogodio njen glumački uzlet na prostoru bivše Jugoslavije, gledali u seriji “Policajac s Petlovog brda”, kultnim filmovima Srđana Dragojevića “Lepa sela lepo gore”, “Mi nismo anđeli” , “Rane” i Kusturičinom hitu “Crna mačka, beli mačor”, zahvaljujući kom je tada započela da gradi inostranu karijeru.

Ona je otkrila kako danas gleda na svoj nekadašnji život u Holivudu, i zbog čega ona i njen suprug, britanski reditelj Džulijan Farino s kojim ima dva sina, 14-godišnjeg Luisa i 12-godišnjeg Džoa, nisu želeli da se skuće u Americi.

Na pitanje kada je i zbog čega otišla u Los Anđeles, Branka kaže:

– Kad je mlađi sin imao mesec dana, a stariji dve godine, 2005, trebalo jer da ostanemo šest meseci zbog suprugovog angažmana u seriji “Entourage”, ali su mu poslovi stizali jedan za drugim i ostali smo na kraju osam godina. U početku mi je bilo teško – deca su bila mala, mnogo vremena sam bila sama, porodica mi je bila daleko. Na početku nisam ni mislila na posao, a kada sam poželela da se vratim u igru – nisam mogla da dobijem radnu dozvolu. U zemlju sam ušla preko vize svog supruga kog je tamo čekao posao. Kao njegova supruga nisam imala pravo da radim. Za radnu dozvolu su tražili da prvo dobijem ulogu, a proces dobijanja radne vize uzima dosta i vremena i novca – kaže Branka.

Ona kaže da je zbog toga bila ljuta na komplikovani američki sistem i birokratiju i da se osećala bespomoćnom, ali da joj se sreća na kraju osmehnula.

– Ubrzo sam počela da dobijam uloge pa se to sve rešilo, prvu šansu sam dobila u HBO seriji “Big Love” koja je išla nekoliko sezona. Nije stvar bila u mojoj velikoj ambiciji, nego u potrebi da radim ono što volim. Uvek sam bila glumica koju mnogo više zanima proces nego finalni proizvod, na koji često ne možeš da utičeš0. Snimanje čine dragoceni trenuci kada se suočavaš s onim i što znaš i sto ne znaš, izazovi su uvek veliki, adrenalin visok, učiš u svakom trenutku, o ljudskoj prirodi, o sopstvenim mehanizmima, emotivnoj raspoloživosti i to je za mene ono što mi je u mom poslu najuzbudljivije – kaže Branka, a prenosi tportal.hr.

Na opsaku da će neko reći da joj je lako da nađe angažman u Holivudu s obzirom da joj je suprug reditelj, Branka se samo nasmejala.

– To će reći neke zavidne babe. Nije tako, znate. Neće vam niko dati ulogu ako za nju niste dobar izbor, u to sam sasvim sigurna. Zahvaljujući Džulijanu jesam upoznala pisce serije “Big Love”, ali to je sve išlo nekako spontano. Bili smo na večeri pre koje mi je Džuliajn pomenuo da bi mi se mogli dopasti dvoje scenarista serije mogli, i tako je i bilo. Nakon 15 minuta pričali smo kao da se poznajemo godinama. Nakon što smo se opet videli nekoliko puta sami su rekli da su poželeli da napišu ulogu za mene. Ali, bila je potrebna dozvolu čelnih ljudi HBO, pa sam se ja radovala i strepila u isto vreme. HBO je odobrio moje učešće, dobro sam se uklopila u priču, i na kraju sam bila u četiri sezone u toj seriji – kaže naša glumica.

Ona kaže da osam godina provedenih u Los Anđelesu pamti po tome kako su joj deca rasla i po nekoliko lepih prijateljstava, za koje kaže da će se truditi da ih neguje čitavog života.

– Ipak, nisam se zaljubila u američki način života, niti delim njihove vrednosti. Meni je ta zemlja uvek bila nekako sebična, previše okrenuta pojedincu i pomalo izveštačena. Svi su besprekorno sređeni, s velikim osmehom, sve je naizgled idilično, sunce sija, sve je divno, a ispod svega… Ne znam… Na momente mi je Los Anđeles izgledao kao duhovna pustinja. I ta daljina me je ubijala, osećala sam se kao da sam na kraju sveta. Nakon nekoliko godina razmišljali smo čak i da kupimo kuću tamo, našli smo nešto vrlo lepo, ali sećam se kad smo se popeli na krov, pogled je pucao na ceo Los Anđeles. Pomislila sam gledajući taj prizor: “Bože, kako mi je ružan ovaj grad!”. I Džulijan je izgovorio nešto u stilu: “Not much to love, baby”, tako da smo se složili da Los Anđeles nije naša budućnost. Želeli smo da naši dečaci odrastaju u Evropi. Pre tri godine smo se vratili u London – ispričala je Branka.

Ona priznaje i da za sada ne planira da se vrati u Srbiju.

– Nije opcija da se vratim sa suprugom i decom u Beograd. Meni je uvek lepo da se vratim kući, vole i oni mnogo moj rodni grad, ali o povratku još ne razmišljam. Toliko se toga promenilo otkad sam otišla, od imena ulica do ljudi. Kako god bilo, Beograd je moga duhovna hrana – zaključuje popularna glumica.