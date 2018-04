Branislav Tomašević: Kod nas glumaca bio je trend ko može više da popije, sada se više okreću treninzima

Povezane vesti



Glumca su mnogi jedva prepoznali kada se pojavio u seriji “Ubice mog oca”. Branislav je Zbog uloge redovno trenirao, a sada, pred početak snimanja treće sezone, ponovo ide u teretanu.

Sa napucanim mišićima, lažnim tetovažama, opasnim pogledom, Branislav Tomašević se poptpuno transformisao zbog posla. Sada ga čeka sličan posao.

– Vrlo sam aktivno pristupio tim obavezama, tako da imam jedan vrlo poseban režim ishrane, kao i treninga. Vežbam pet puta nedeljno, i to tri dana od sat do sat i petnaest minuta sam u teretani, a dva dana sam na kardio programu, znači trčanje i vožnja biciklom. Sa lepšim vremenom trčim i vozim bicikl na Adi Ciganliji, a ostalo u teretani. Ne volim da se preforsiram. Treba naći neku pravu meru, ali da bude intenzivno, jer kao svi, i ja se tokom praznika i zimskih dana opustim – kaže za Blic TV Magazin Tomašević.

Kako kaže, svim obavezama pristupa najprofesionalnije moguće, pa je zato promenio i svoj jelovnik.

– Odrekao sam se stvari koje rado konzumiram kao što su meso, testenine, krompir, čokolade… Sada ništa od toga ne jedem jer imam poseban režim ishrane. Imam dva obroka mesa ili ribe sa zelenom salatom, a za doručak jedem jaja sa slaninom. Bez hleba, naravno – kaže glumac.

Објава коју дели Branislav Tomašević (@bakkabakkero) дана 23. Авг 2017. у 7:36 PDT

Dok priča u teretani, gde redovno vežba u kasnim popodnevnim satima, pitaju ga šta je sve danas jeo.

– Danas sam, zbog obaveza, stigao da pojedem samo šaku badema, ali uskoro će večera, tako da ću imati obrok – smejući se otkriva glumac i dodaje:

– Mislim da čovek ako želi da se najkvalitetnije i najprofesionalnije bavi nekim poslom, mora da mu pristupi na najozbiljniji način. Zašto da se ne ugledamo na neke ljude koji to rade na nekom višem nivou. Nije loše da taj američki model primenimo i kod nas. Ranije je kod nas, glumaca, bio trend ko može više da popije, sada se više okreću treninzima. Drago mi je što ima puno mojih kolega koji su u formi i profesionalno se posvećuju svome telu. Redovno vežbaju Aleksandar Radojičić, Viktor Savić, Petar Strugar.

U seriji “Ubice moga oca” Bane tumači žestokog momka, Mišu Zvornika. Za prethodni serijal, za potrebe snimanja, skinuo je 14 kilograma.

– Priznajem da mi je tada bilo naporno, a bilo bi još bolje da sam tokom zime nastavio u tom ritmu, nego sam malo stao i smanjio intenzitet treninga, a pojačao intenzitet hrane, tako da sam sada ponovo na starom režimu. Treba da skinem 3-4 kilograma da bih bio blizu kilaže sa prehodnog ciklusa, 92 kg, i to je dobro za moju konstituciju i visinu od 1,91 cm – priča glumac.

Otkriva da je pre snimanja razgovarao sa rediteljem Predragom Antonijevićem o liku koji će tumačiti.

– Gaga mi je tada dao par svojih ideja kako načelno vidi taj lik, što mi je veoma značilo. Jedna od tih ideja je bila da bi bilo dobro da se malo zategnem, uđem u formu i skinem kilažu. Ja sam to rado prihvatio i mislim da je taj momenat fizičkog izgleda doneo tom mom liku jednu novu dimenziju. Mnogi me pitaju da li sam zarad lika morao i da se tetoviram. Naravno da nisam, jer ja nisam ljubitelj tetovaža, one su bile samo za seriju.

Umalo da bude sportista – Odrastao sam uz sport. Čak sam posle završene gimnazije upisao Fakultet fizičke kulture. Bio sam tri godine na DIF-u ali ga nisam završio jer me je u međuvremenu na FDU primio profesor Predrag Bajčetić. Opredelio sam se za glumu jer nisam želeo da mešam ta dva zanimanja. Volim sport i preneo sam tu ljubav prema sportu i na svoju decu. Jedan trenira fudbal, a drugi džudo, a zajedno idu kod mog prijatelja Miljana Grbovića na gimnastiku i motoričke vežbe da bi se pravilno razvijali jer su u tom uzrastu – otkriva Branislav.