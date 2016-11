Branislav Lečić: Znam da će izmišljati prevare, ali Nina i ja znamo šta je naša istina

“Znam da će se nagađati sada o razlozima za razvod, ali ni ona ni ja to ne možemo da sprečimo”, kaže glumac Branislav Lečić posle saopštenja o razvodu koje su on bivša supruga zajedno izdali.

– Neka misli ko šta hoće. Nas dvoje smo odlučili da više ništa ne pričamo o razvodu. Dali smo saopštenje i mislim da je to jedino što treba da se zna. Znamo da nas čeka medijski haos, ali mi smo odlučili da se više ne oglašavamo tim povodom. Znam da će izmišljati prevare i razne gluposti, ali Nina i ja znamo šta je naša istina – kaže glumac Branislav Lečić.

On i njegova sada već bivša supruga, voditeljka Nina Radulović Lečić, prošlog petka izdali su saopštenje da se razvode, koje smo imali ekskluzivno pravo da prvi objavimo.

U saopštenju su naveli da su ih udaljile poslovne obaveze, ali da ih ništa neće udaljiti kada je reč o zajedničkom odgajanju sina Lava.

A o razvodu ovog poznatog para suška se već mesecima. Nagađanja su krenula kada je Branislav Lečić u jednoj TV emisiji na “Grand televiziji” rekao kako bi brakovi trebalo da se završavaju srećnim razvodom i da je najvažnije da deca ne pate.

– Neophodno je da brak i veza budu na drugi način tretirani. Moj recept za to je da ništa ne očekujem. Zavidim staroj formi braka i ljudima koji su opstali jer su saznali magijsku formulu koju uspevaju da održe i to su veličanstveni primeri. Moderan brak je prepun izazova… Mislim da je ključna stvar da uvek tretiraš sopstveni izbor kao nešto što se dešava svaki dan. Ako mene neko ko je sa mnom bira svaki dan, u slobodi da ne mora, onda je to dobar izbor i ja to isto radim. Ja danas nemam bilo kakav strah od prekidanja braka zato što smatram da smo ostvarili ljudski deo dimenzije, a to je da ćemo se uvek brinuti o detetu – rekao je Branislav Lečić u “Grand magazinu”, piše Informer.

Kasnije je svoje reči ovako objasnio:

– Nije tačno da se razvodimo. Ne znam ko to priča, zaista sam iznenađen. Ali i svaki brak treba da se završi lepim razvodom kako deca ne bi patila. Čujem priče da muškarci ne vode računa o deci nakon što se razvedu, što osuđujem.