Branislav Lečić: Razvod je težak, to je poremećaj života

Kada je pre skoro godinu dana stavio tačku na šestogodišnji brak sa šarmantnom voditeljkom Ninom Radulović, popularni glumac Branislav Lečić o razvodu u medijima nije želeo da govori. Međutim, sada je za “Blic” otkrio da mu je rastanak teško pao, ali da se čuje sa bivšom suprugom.

– Normalno je da se stalno čujemo i da smo u kontaktu. Čim imaš decu, moraš da pratiš razvoj deteta, to je normalna stvar da smo u dobrim odnosima – rekao je Branislav Lečić.

On je dodao da su ga pogodile spekulacije koje je čitao o svom razvodu i tome da više nije u kontaktu sa svojom bivšom ženom Ninom s kojom se venčao u oktobru 2010. godine posle dve godine zabavljanja. Njih dvoje su romansu najpre krili zbog velike razlike u godinama, međutim to ih nije sprečilo da se venčaju i posle godinu dana dobiju sina Lava.

– Pa mi se zajedno družimo i planiramo sve što je vezano za Lava. To je normalno kada imate dete – ističe Lečić.

Na pitanje da li mu je teško pao razvod od atraktivne voditeljke, Lečić je odgovorio:

– Kome pada lako razvod? To je poremećaj života. Ali, idemo dalje. Nema tu sada prepreke, to je život. Sve je to subjektivna stvar. Teško jeste, ali šta sada. Imao sam toliko teških stvari u životu koje sam prevazišao.

Glumac koji je zahvaljujući mnogim ulogama ostvario zapaženu glumačku karijeru, kaže da je uspeo da prevaziđe sve teške momente koje su ga zadesile u životu.

– Bilo je teških stvari, posebno kada vam umre neko jako drag. Sve je to stres, pa i promena mesta boravka, kao i sam razvod. Ali od svega je najbolnije kada vam neko blizak umre. Osim toga, ima trenutaka kada nemate posla onako kao vi priželjkivali, a treba vam. Dođe i do nedostatka finansija. To je stres u kojem svi živimo. Nema taj problem samo Branislav Lečić. Svi živimo tako – objašnjava Lečić.