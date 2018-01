Branimir Džoni Štulić: Apokalipsa jošte nije, što ne znači da neće

Bez obzira na to koliko fizički odsutan, Branimir Džoni Štulić je i dalje obavezna tema razgovora u kojima se poželi istina, ma kakva ona bila. Ne pokazuje nameru da se vrati pod svetla bine, što nikako ne znači da je na toj udaljenosti izgubio uvid u našu zbilju.

U svetu patuljaka sa naslovnih stranica, brdo znatiželje putuje svemirom. Tako je Branimir Štulić i unatoč tome što su Muze digle nos, jer im se ne bakće sa profanim stvarima, izašao u susret delićima naše radoznalosti.

Odavno odvojen od ovdašnje muzičke i kulturne scene beskompromisno gospodari svojom samoćom i slobodom u holandskom gradiću Houtenu pored Utrehta. Posle života u kojem je predvodeći grupu „Azra“ stekao teško opisivo poštovanje, radi na stvarima koje pomažu da se bolje razumeju koreni njegove poetike i posebnosti. Samo potvrđuje duboko uverenje Rastka Petrovića da je pravi tumač putnik kroz prolaznost vihornih svedočanstava. Svedok greha, zločina, propusta i patnji u svom vremenu.

Svuda rastu desničarski pokreti koji plaše svet, kako na to gledaš?

– Čovek ima obe ruke. Ima više dešnjaka od levaka. Kad, na primer, neki pojedinac kaže: „Svet? Pa to sam ja!“, onda je to smešno, a kad to govore levičari, onda je ozbiljno. Neće biti.

Svojevremeno si rekao da ti Čaušesku nikad nije smetao, smetali su ti oni koji su ga napravili jer nijedan diktator ne može sam. Ko danas pravi diktatore?

– Diktator je onaj koji diktira. Postoji red i postoji nered. Kaže se da je red svrha vladanja. A gde se to ne otima za vlast?! Jasno, dok jednom ne smrkne, drugome ne sviće, znači borba neprestana, a gde je borba, tu je i neki red. I nikad nije bilo da se nije naređivalo, ovako ili onako. Radikalna atenska demokracija nije bila ništa manje tiranska zato što se skrivala iza mnoštva i njegovog izigravanja gospodstva, što Alkibijad još i onda tačno opisa kao opštepoznatu budalaštinu.

Devedesetih si rekao da idemo ka totalitarnom svetu? Šta bi sada rekao? Da li smo stigli u apokalipsu?

– Apokalipsa jošte nije, što ne znači da neće. Međutim, jednom se umjetna inteligencija uspostavi, neće više biti moguće ni šteker iz zida iščupati, mislim, ako ima takvih koji se još tome kao zadnjoj meri nadaju – rekao je Džoni za Nin.