Božo Vrećo: Majka će uvek da bude za mene glavna muza i potpora

Povezane vesti



Mnogi su plakali uz njegov anđeoski glas i sevdalinke kojima je udahnuo novi život, ali – Božo Vrećo tugu doživljava na vrlo poseban način.

Ekscentrični pevač često je pričao o ljubavi i momentima kad je izgubio veru u ljubav, o svojoj prošlosti, pa i o teškoj bolesti s kojom se bori, ali uz njegovu definiciju tuge – sevdah postaje još moćniji.

– Tuga nas više spaja nego ljubav. Suze nas uvek dotiču ako imamo srce, dušu. Ta tuga nam je kao ljudskom biću usađena duboko i prati nas kroz život. Živimo u takvom ludom vremenu u kojem je sistem nesređen, puno je toga što nam ne odgovara, za čime žudimo, puno je njih koji se bave poslom što ga ne vole, koji žive s osobom koju ne vole ili koja njih ne voli, koji su usamljeni, koji su pristali na nešto na što se ne sme pristati. Znači, svi mi progovaramo nekim univerzalnim jezikom, a to je tuga. To je jezik koji, kad je kanalisan kroz sevdah, stvara takvu melanholiju, patinu koja se kroz vekove samo preliva. Ustvari, sledeći taj niz stvaram svoje pesme – objasnio je Božo Vrećo za T portal.

Za sebe kaže da je jako srećna, euforična osoba, ali da ga tuga nikad nije napustila.

– Negde u sebi uvek imam dovoljno tuge za inspiraciju, ali nisam tužna osoba. Uvek pozitivno gledam na život, na ljude, situacije oko sebe, ali negde svi moramo imati kutak za tugu. Trebamo imati vremena za radost i tugu jer u sinergiji, harmoniji tuge i radosti poenta je svega. Život nije ravna linija i ne možeš konstantno biti srećan. Nekad se mora nešto dogoditi da te rastuži. Na kraju krajeva, to ti govori da imaš emocije, da si ljudsko biće. Meni je za stvaranje jako bitno to da crpim iz takvih sudbina. Ne moraju se nužno meni dogoditi, ali sam recimo čuo nečiju ispoved, pročitao je, istražio i na osnovu toga mogu stvoriti pesmu koja će dotaknuti hiljade ljudi – istakao je Vrećo.

Njega, kaže, muzika izvlači – peva o bolu, kako bi ga prevazišao.

– Šta god da mi se dogodi u životu, muzika i publika me spasavaju. To je moja inspiracija i moja snaga. Majka je uvek uz mene, šta god da se događa. I lepo i ružno, ona će uvek biti za mene glavna muza i potpora. Gledajući sve to, nemam vremena za tugu. O tuzi pevam, ali nemam se vremena baviti njome. Kanališem sreću i gledam da sreća bude moj neki podsticaj i nešto čime zračim. Samo pevam o tuzi, ali je ne proživljavam i ne padam u depresiju. Naprosto nisam takva osoba, hrabro koračam napred i govorim o pozitivnim stvarima…

Iste nam ruke. Majčica❤️ Објава коју дели Vreco Bozo (@bozovreco) дана 29. Јан 2018. у 1:28 PST

A što se ljubavi tiče…

– Uvek sam spreman za ljubav. Uvek volim i više nikad neću javno govoriti o svom ljubavnom statusu. Promislio sam o tome i govoriću ubuduće o tome samo kroz pesme. Samo ću reći da sam srećan, da volim, ljubim i živim svoj san. To je sasvim dovoljno.