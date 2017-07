Boris Novković: Slobodan sam čovek i s kim pijem kafu i izlazim, moja je privatna stvar

Nakon što je objavljena vest da je Boris Novković (49) opet srećan u ljubavi, te da ja na korak da četvrti put stane pred matičara, muzičar je rekao svoju stranu priče.

– Slobodan sam i razveden čovek i s kim pijem kafu i izlazim, moja je privatna stvar. Kada nađem novu ljubav, partnerku, devojku, biće to potkrepljeno zajedničkom fotografijom, imenom i prezimenom. Ne razumem zašto i čemu naklapanja u smislu rekla-kazala, bez argumenata. Šta je toliko zanimljivo u mom privatnom životu i s kim se nalazim, nije to ništa drugačije nego što to rade ostali slobodni ljudi. Kada budem imao potrebu podeliti nešto o svom privatnom životu, učiniću to lično, a prijatelje pitajte i pišite o mnogim drugim temama, za koga navijam, šta jedem, treniram li itd. – rekao je Boris Novković.

Pevač i 19 godina mlađa Ines Katić su pre tri meseca podneli papire za razvod braka.



Boris je bio pet godina u braku s glumicom Bojanom Gregorić Vejzović (44), a sa novinarkom Lucijom Matić devet.