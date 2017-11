Boris Kargotić: Vrisnuo sam kada sam video Madonu u svojoj haljini





Jednog četvrtka u večernjim satima, na “WhatsApp” je stigla poruka sa nepoznatog američkog broja: „Ćao, “Demode”, zašto mi niko ne odgovara na mejlove? Madonin “fiting” je sutra u šest!“. Mladom kreatoru Borisu Kargotiću u početku ništa nije bilo jasno. Jer, nije to bio prvi put da njegovoj ekipi piše neki selebriti stilista, ali ni prvi put da se neko šali s njima. Čovek se predstavio i objasnio o čemu se radi, a to je bio tek početak opšte panike, koja je dostigla filmski nivo kada su se uverili da je on zaista taj za koga se izdaje. Naime, proba kostima zakazana je u Londonu, a Boris je imao svega nekoliko sati da stigne do britanske prestonice.

A post shared by Boris Kargotic (@boriskargotic) on Nov 5, 2017 at 6:48am PST



– Pošto su sve ostale opcije otpale, morao sam lično da odem u London. Nije mi teško palo, zapravo jedva sam dočekao. Smestio sam se u hotel nedaleko od onog u kojem je odsela ekipa koja je trebalo da obuče Madonu za šou Džimija Kimela. Celo telo mi je treperilo, svaki centimetar bića… Ništa nisam jeo, nahranila me je ideja da ovako nešto može da se desi. Ujutru sam spakovao trideset kilograma teških jakni punih lanaca, kristala i perlica, i stigao do hotela. Ostavio sam sve u lobiju i otišao u grad. Uveče mi je stigla poruka od stiliste koji je rekao da je Madoni sve preveliko i da se zbog toga u našoj garderobi ne oseća seksi, iako joj se jako dopala. No, poručio je i da nemamo zbog čega da se brinemo ako su nam sve stvari ovako dobre. Sutradan mi je pisao i ponovo se zahvaljivao. Moja tuga trajala je pola sata. Mnogo manje nego što sam očekivao – priznaje Boris, kojem je deset dana kasnije stigao novi poziv.

– Stilista je pitao da li imam neke haljine na stanju i poslao adresu. Ovog puta sve smo stigli na vreme. Spakovali, poslali i nadali se. Pop ikona, kraljica šou-biznisa, žena koja je obeležila deo istorije, šokirala svet i bila prva u svemu… Upravo ta žena je već drugi put tražila naše stvari, naš dizajn. To je bilo dovoljno.

No, pravi spektakl tek je sledio. Posle večere je otvorio “Instagram” i ugledao šarenu fotografiju na kojoj su mu svi detalji bili poznati.

– Dugo sam gledao sliku, da proverim da li je to naša haljina ili neka slična. Mislim da sam vrisnuo toliko jako, da sam pola komšiluka preselio na drugi svet. Pozvao sam ceo tim, roditelje, prijatelje. Urlao sam na sav glas i skakao od sreće. Odjednom mi je stan bio pun ljudi, šampanjca, hrane, svi su došli da proslave s nama. Shvatili su koliko nam je ovo bitno – kaže talentovani kreator koji stoji iza “Demodea”.

A post shared by Madonna (@madonna) on Oct 24, 2017 at 11:54am PDT



Ali, kraljica popa nije prva slavna dama koju je Kargotić “obukao”. Niki Minaž postala je njegova Talija kada je za evropsku turneju izabrala haljinu sa potpisom sad već renomiranog beogradskog brenda.

– Posle toga nosila je naš “headpiece” u jednom spotu, a onda i “oklop” u drugom. Niki nam je dala krila, pokazala da ispravno razmišljamo, da dobro radimo i da se sve može postići na lep, pošten način, čak i odavde, bez ikakvih “leđa”. Time smo i sebi pokazali da smo na pravom putu.

A post shared by Demode atelier (@demodecouture) on Apr 21, 2017 at 3:15am PDT

Za njihove kreacije bili su zainteresovani stilisti još nekih muzičkih diva – Rijane, Lejdi Gage i Bijonse.

– Poslali smo im neke komade, ali nisu ih ponele. Nikada nam niko nije javio da li su im se dopali modeli, sve je vraćeno bez objašnjenja. Tako to funkcioniše. Naše je da pošaljemo. Ako to učinimo, imamo čemu da se nadamo. Prava je sreća biti izabran u takvoj konkurenciji, jer se takmičimo sa najvećim modnim imenima današnjice, sa brendovima koji su nam uzori. Ovo smatram velikim blagoslovom.

Boris se dizajnom bavi poslednjih šest godina. Do tada je studirao glumu.

– Ne znam kako samo otkrio ljubav prema modi. Možda od majke koja se time bavi, ali na nešto drugačiji način. Oslikava svilene modne predmete. Imala je nekoliko revija, a ja sam kao dečak uvek bio deo bekstejdž inventara. Posmatrao sam manekenke, pripreme. Moda je tek jedna od mojih ljubavi. Kratak je dan, a i život, za sve što bih hteo.

Jednom prilikom rekao je da mu se dopada i kič, koji je takođe deo umetnosti, a ne samo grublja reč za neukus.

– Dvorac u Versaju je kičast, pa je jedna od najlepših građevina sveta. Novogodišnje jelke su kičaste, pa su uglavnom prelepe. Ja volim kič, ali ne i neukus. Veliko je umeće kada učinite da kič postane lep. Lako je spojiti crnu i belu boju. Ali, probajte da spojite zlatnu, srebrnu, crnu i teget, a da to izgleda lepo.

A post shared by Boris Kargotic (@boriskargotic) on Jun 27, 2017 at 9:59am PDT

“Demode” tim inspiraciju pronalazi u svemu. U materijalima, bojama, drugim brendovima, trendovima, svemu što ih okružuje, ali i u mušterijama. Pre svega, u ženama koje su samosvesne, koje vole da se istaknu i žele da im se dive.

– Zbog toga nam se najčešće obraćaju poznate dame. Da sam žena, sigurno bih bio mušterija ovog brenda. Najvernija. Ne spremam nikakvu reviju, jer bi mi, za ono što sam zamislio, bilo potrebno bar stotinak učesnika, mnogo novca i godinu dana pripreme. Dok ne budem mogao sve to da obezbedim, neću da pravim nešto prosečno. Nisam skroman i ne želim da mi manekenke šetaju po tepihu nekog hotela.