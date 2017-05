Bora Đorđević: Dobro se osećam zahvaljuljući dobroj brizi lekara i osoblja

Frontmenu “Riblje čorbe” Bori Đorđević je u utorak uveče iznenada pozlilo, nije mogao da diše, i poznati roker je primljen kao hitan slučaj u Urgentni centar. Srećom, nakon ukazane lekarske pomoći, Bora se oporavio, i sada se oseća dobro.

Nakon što je tokom celog dana imao problema sa disanjem, a pumpice za astmu mu nisu pomagale, Bora se osećao sve lošije i u pomoć je pozvao svog prijatelja, poznatog menadžera Baneta Obradovića, koji je odmah došao sa svojim sinom, i odvezao Đorđevića u bolnicu gde su doktori konstatovali da je imao nekoliko napada.

– Išao sam da posetim jednu staru prijateljicu sa kojom se dugo poznajem, a zove se astma. Dobro se osećam posle svega, dobrom brigom lekara i osoblja koji su me odmah primili i dali mi određenu terapiju da mi bude bolje, osećam se kao nov. Svaka čast ljudima koji rade na Urgentnom, zbog njih sada mogu normalno da dišem – izjavio je Bora i opisao šta se događalo nakon što su počeli njegovi problemi sa disanjem.

– Sve je prošlo bez većih problema. Imao sam nekoliko napada tokom dana i mislio sam da ne moram da idem u bolnicu. Međutim, pumpice mi nisu pomogle, kako je odmicao dan bilo mi je sve gore, pa sam pozvao svog prijatelja Baneta da me odveze do bolnice. Prijatelji kao što je on su prava retkost i beskrajno sam mu zahvalan – zaključio je Đorđević.