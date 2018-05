Bojana Stamenov: Sa Šabanom bih snimila duet, ko ne bi sa njim snimao?

Dama moćnog glasa, Bojana Stamenov, za “Blic” otvoreno govori o muško-ženskim odnosima, gej populaciji, ali i kilaži, izgledu, kao i tome kako joj se udvaraju.

Uhvatili smo je kako pevuši i odmah je pitali da li je zaljubljena, budući da osmeh ne skida sa lica.

– Čovek mora večito da bude zaljubljen da bi imao inspiraciju za rad. Bilo je raznih faza… To je za malo duži intervju. Uvek ima neko, što je slatko, a i kad nema nekog, zdravo je da nekoga isfantaziraš u glavi – kaže Bojana.

O tome koliko se momci boje da joj priđu jer je javna ličnost, kaže: – Dešava upravo ta situacija. Kada si manje poznat, onda su hrabriji, a kada si poznatiji, onda su manje hrabri. Slobodno priđite, ne ujedam, iako izgledam tako, ne ujedam. Što bi Brena rekla: „Uđi slobodno, vidi da li dišem.” Juuu, sada ćete od ovoga da napravite intervju.

Ipak, Bojana je tokom života imala razne situacije, pa čak i one u kojima su joj se udvarale žene. Proverili smo da li je pristalica istopolnih odnosa.

– Ja sam gej frendli, šta da radim. Ja sam uvek s devojkama. Iskreno, šalim se, ne bih bila sa devojkom, izvinjavam se svim devojkama, pošto je bilo raznih ponuda na Fejsbuku… Možemo da se družimo i cirkamo u kafani, ali to je to. To kad postanete poznati, udvaraju vam se razni. Mada, ja se muzikom bavim, žena sam pevačica, to je sve okej.

Bojana Stamenov iskreno kaže da je tokom života navikla da bude sama. – Pošto sam poprilično samostalna, imam razne faze, bitno mi je da je meni dobro. Tu sam malo sebična. Kako sam prevalila tridesetu, strava mi je da sam sama, a onda će doći momenat kada ću želeti da budem sa nekim. Zavisi ko je taj neko, društvo ili partner. Više volim da provodim vreme sa društvom, ili sama, a partner je tu kad padnem u bedak – šali se Bojana.

Bojana je nedavno bila deo emisije „Luda noć”, a tokom serijala njen tim se zvao „Mrvice”. Priznaje da i sama voli da se šali na sopstveni račun.

– Ja se isključivo šalim na svoj račun, jer sam shvatila da je to nešto što se prećuti kada ja uđem u prostoriju. I onda u kafiću ako postoje stolice koje imaju dodatke sa strane, ja stojim i kažem da ne mogu da sednem u stolicu s ograničenjem i zamolim da mi donesu holklicu. Tako da se uvek našalim na svoj račun i odmah se ljudi opuste i lakše krene konverzacija. Pokušavala sam da smršam, ja sam stalno na dijeti, evo i sada žvaćem žvaku jer sam gladna.

Bojana ne krije da bi, iako to nije njena sfera interesovanja, u budućnosti mogla da se oproba i u folk vodama. – Ne, u stvari nikad ne reci nikad. Rekla sam da nikad neću da idem tamo gde sam bila, pa se to desilo. Aušvic, mentalna institucija, robovlasništvo, tako ja to zovem. Ako bi bio duet sa nekim ko je iz tog sveta, pa da mogu da se opravdam i operem, pošto se mi ovde svi ližemo i pljujemo itd., onda možda da, ali ako bih držala do sebe, kao što se trudim, onda ne. Tako da nikad ne reci nikad – kaže Bojana. Pitali su je da li bi snimila duet sa Šabanom Šaulićem. – Sa Šabanom bih, ko ne bi sa Šabanom snimio?! Samo, što ja nisam rang za Šabana, on je bog narodne muzike, nemojte tako. Malo ih je ostalo.

A Dara?

– Ne znam, zavisi da li je ta pesma ona za koju ću da pomislim da će da radi kod ljudi. Da li je Dara, Seka, gospođa Ražnatović… pitanje da li bi one snimile sa mnom.