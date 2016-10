Bojana Stamenov: Okrenula sam se sebi, i sada imam dvadesetak kilograma manje

Predstavnica Srbije na “Pesmi Evrovizije” prošle godine, Bojana Stamenov, često je bila, kako se to ublaženo kaže, “na meti kritika” zbog svog fizičkog izgleda.

Ta nepristojna praksa išla je toliko daleko da su neki smatrali da Bojani nije mesto na “Evrovoziji” upravo zbog toga kako izgleda, iako njene pevačke mogućnosti niko nije mogao da dovede u pitanje.

Bojana je u emisiji “150 minuta” otkrila je kako je izgledalo njeno detinjstvo i odrastanje, i na koji način su se vršnjaci zbog njenog izgleda odnosili prema njoj.

– Roditelji su me učili da su to samo deca, da ne znaju. Ponekad mi je smetalo, ali ne mnogo i nekako sam se borila s tim. Na mene je to uticalo tako da sam podsvesno želela da dokažem da nisu u pravu. Tako se na primer desilo da u osnovnoj školi, pred maturu, stoje sve devojčice ispred škole, iz sva tri odeljenja i sve pričaju šta će da obuku. Sve su kao grančice, sve divno i u jednom trenutku se jedna drska devojčica okreće ka meni i pita šta ću ja da obučem, na šta sam ja na “keca” odgovorila: “Pa kako šta, satensku haljinu, srebrnu”. I zasita, pojavila sam se u toj haljini i štiklama, i bila sam baš lepa, moram priznati – ispričala je Bojana.

Ona je otrkrila i da je zahvaljujući tome što se posvetila sebi uspela drastično da smrša.

– Proteklih par meseci sam se posvetila sebi, počela da vodim računa o ishrani, načinu života i mogu vam reći da se lepo osećam. Rešila sam da se okrenem sebi, i bogami nekih dvadeset i sedam, osam kilograma manje sam se okrenula sebi – kroz smeh je rekla Bojana.