Bojana Ordinačev: Najvažnija je ljubav koju sami sebi možemo dati – da volimo svoj život

Povezane vesti



Atraktivna glumica Bojana Ordinačev koju smo zavoleli u seriji “Istine i laži” otvoreno govori o tome kada ona u privatnom životu najčešće pribegava lažima, čega se najviše plaši i da li je spremna na kompromis u ljubavi.

Tvoj lik Kristina u seriji ima dva druga. Da li zaista mogu da se izgrade muško-ženska prijateljstva?

– Ja u to verujem i ja to podržavam. Ljude ne delim na muškarce i žene, već na oni koji su ljudi i koji nisu. Podržavam muško-ženska prijateljstva. U privatnom životu imam druga Sinišu koji je od mene stariji 12 godina i koji će mi jednog dana biti kum. Meni je to pravo prijateljstvo.

Kada treba reći istinu, a kada ona zna da zaboli?

– Ja se trudim da u životu govorim istinu. Prosto, nekada je možda bolje ne reći da neko drugi ne bi bio povređen. Previše laži u životu ne komplikuje samo tuđi život, nego i naš, odnosno onog koji izgovara laž. U suštini sam protivnik laži. Slažem samo kada kasnim, pa kažem da nisam mogla da nađem parking, a u suštini sam krenula deset, petnaest minuta kasnije nego što je trebalo. Za neke krucijalne stvari u životu ne treba lagati, a mislim da se takve stvari ne mogu ni slagati.

A post shared by PHOTOGRAPHER (@filipshobot) on Apr 29, 2013 at 3:26pm PDT

Kristina koju tumačiš je osoba koja nije baš pronašla sreću u ljubavi. Koliko ljubav inače u životu zna da zaboli?

– Bogu hvala, nisam imala neuzvraćene ljubavi. Inače ljubav ne bih stavljala samo u paket koji je rezervisan samo za muško-ženske odnose. Postoje prijateljska ljubav, ljubav prema porodici, prema deci… Sve su to ljubavi. Ova muško-ženska ljubav je negde najvažnija gde tražimo partnera za ostvarenje porodice. Pa je možda i zbog toga najdramatičnija ako se nekom ne desi ta prava ljubav. Najvažnija je ona ljubav koju sami sebi možemo dati, da volimo svoj život.

A post shared by Istine i laži (@istineilazi) on Oct 12, 2017 at 4:36am PDT

U seriji postoji dosta lepih glumica. Reklo bi se da među vama ne postoji sujeta?

– Nisam primetila, posebno ne na ovom projektu. Mi se baš lepo družimo. Svi smo tu negde manje-više generacija, pa super funkcionišemo i na snimanju i van snimanja. Sve te devojke poznajem odranije. One su super, ostvarene, lepe, zadovoljne, tako da nema mesta sujeti.