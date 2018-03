Bojana Ordinačev: Moj partner nije javna ličnost i ne želi to da postane, tako da ja to poštujem

Nakon duže pauze glumica Bojana Ordinačev vratila se na male ekrane u novoj hit seriji „Istine i laži” gde igra jednu od glavnih uloga.

Iako dugo nije bila u žiži javnosti, Bojana se skoro uopšte nije promenila i odlučno prkosi godinama. U međuvremenu je bila posvećena „daskama koje život znače“ u Pozorištu “Boško Buha“ čiji je član već čitavu deceniju. Bojana priznaje da uživa u stvaranju u pozorištu podjednako koliko i na televiziji. Publika ju je zavolela pre više od deset godina gledajući je u raznim serijama, ali potom dugo nisu imali prilike da je vide na malim ekranima.

Lepa Novosađanka vraća se u velikom stilu, a TV saga u kojoj će igrati opisana je kao susret tri generacije glumaca u toploj porodičnoj priči. Bojana, pored glume, ima neobičan hobi za jednu krhku plavušu, a to su motori. Glumica često ide na moto-trke sa svojim izabranikom, a predstojeću koju će posetiti je Muđelo u Italiji. Ona trenutno nema motor, ali to je ne sprečava da mazne motor svog izabranika da bi se provozala.

Od kada datira hobi sa motorima?

– Moj hobi je počeo davno, još od 14. godine obožavam motore. Tada sam i prvi put počela da vozim. To se nastavilo dugi niz godina, do dana današnjeg. U ovom trenutku nemam motor, nekada ga maznem dečku.

Da li pratiš moto-trke i ko je tvoj favorit?

– Moto-trke pratim godinama. Sada idem da ih gledam uživo. Na leto idem u Muđelo da ih gledam. Valetino Rosi mi je najveći car na svetu.

Hit serija „Istine i laži” ti je ponovo otvorila velika vrata televizije nakon duže pauze, koja je lepota tvog posla?

– Uživam u svom poslu. Ranije sam dosta snimala, pa sam napravila manju pauzu i posvetila se samo pozorištu. Lepota mog posla je što nije jednoličan. Upravo zato je zanimljivo jer je dinamično. Lepo mi je na snimanju serije “Istine i laži”. Baš uživam i super se slažem sa kolegama.

Koje su zanimljive situacije koje prate snimanje?

– Gomila zanimljivih situacija dešava se na snimanju. Zoki, Žarko i ja smo neki trojac i toliko bude anegdota na snimanju, da ja ne mogu ni da ih zapamtim. Počeli smo da govorimo režiseru da zabeleži te neke šaljive situacije, pa da ih dodamo u seriju. Nestvarno je koliko su smešne, ne mogu da se prepričaju. Žarko osmisli neki postupak kako treba da jede neku grisinu, dok mi nešto drugo važno radimo. Konačno svi pristanemo da on jede grisine. Počne da ih jede, one mu ispadnu, pa mi moramo da snimamo ponovo celu scenu. Mislim, nikada to vama ne može biti smešno sada kada vam ispričam koliko je smešno na setu.

Napravila si dugu pauzu u snimanju i u međuvremenu si bila posvećena „daskama koje život znače“ u Pozorištu „Boško Buha“ čiji si član već čitavu deceniju. Da li uživaš u stvaranju u pozorištu podjednako koliko i u televiziji?

– Ne bih mogla to da razdvojim. Jedno vreme su bila isključivo snimanja, pa je nekoliko godina bilo samo pozorište. I danas sam član Pozorišta „Boško Buha”. Zaista ne bih mogla ni za jedan format da se odlučim. Lepo je raditi i jedno i drugo. Drugačiji izraz, drugačiji osećaj. Potpuno druga vrsta adrenalina. Tako da mi je veoma drago što učestvujem u stvaranju i jednog i drugog.

Jednom prilikom si rekla da te bratanica motiviše na roditeljstvo, da li planiraš da se uskoro ostvariš u ulozi majke? – Bratanica me motiviše na radost, dobrotu i, naravno, na roditeljstvo. Na sve najlepše što u jednom čoveku postoji. Kapiram da će moje dete jednoga dana to sve još više da budi u meni. Bože zdravlja, biće sve to jednoga dana. Zašto jaču polovinu uporno kriješ? – Uopšte ne obraćam pažnju, on se krije sam. Nije javna ličnost i ne želi to da postane, tako da ja to poštujem. Uživamo potpuno u takvom vidu zabavljanja.

Šta te najviše pokreće, a šta opušta?

– Ljubav, putovanja, osmeh mojih najbližih, lepa reč i posao. Opušta me moj dom, krug porodice, dobar film i knjiga. Težim pozitivnim mislima i najviše zbog toga uživam u svakom danu.