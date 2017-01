Bojana Barović: Samo je u Srbiji dojenje u javnosti odvratno!

Bojana je juče na Instagramu objavila fotografiju kako u frizerskom salonu doji ćerkicu Leonu, a uz pozitivne, bilo je i negativnih komentara. Lepa manekenka za “Blic” objašnjava zbog čega je jako važno da se ovaj čin ne doživljava kao nešto neprimereno i nenormalno.

– Iznenadila sam se kad sam se ovde u Srbiji susrela sa tim jer se nisam bavila tim problemima dok nisam dobila bebu. Kad sam se porodila u Americi i dojila bebu u javnosti, videla sam da je to tamo najnormalnija stvar. Čak im je i simpatično i svi me gledaju sa odobravajućim osmesima kad to radim, a ovde je to nešto što je odvratno i potpuno neprihvatljivo – kaže Bojana.

I pošto su je osudili zbog toga što takve fotografije kači na Instagram, ona objašnjava zbog čega je važno da to i drugi vide.

– Često nailazim na komentare: `Dobro, a zašto vi to toliko u javnosti forsirate?` Pa nije poenta u tome da ću da se spakujem i da odem negde napolje da u javnosti dojim dete tek tako. Najviše volim da dojim ćerku u udobnosti svog doma. Imam i posebne jastuke za to. Poenta je da često nisi u situaciji da budeš kod kuće i ne možeš uvek tako da se organizuješ. Onda dolaziš u situaciju da treba da to uradiš tamo gde se zatekneš, a onda se žene zbog toga osećaju loše. A ne bi trebalo. E, zbog tih loših komentara dobijem želju da namerno objavim fotografiju, jer kad već imam medijski prostor, zašto da ga ne iskoristim da pružim podršku i da ohrabrim druge žene? Nekada ćeš biti u restoranu, a nekada ćeš biti zaglavljen u autobusu iz ne znam kog razloga, a beba je gladna, i ti bi sad da podojiš bebu, a nećeš jer se osećaš loše zbog pogleda i komentara. To nije u redu – kaže Bojana za Blic” i osvrće se na komentare sa kojima se susretala.

Фотографија корисника Bojana Barovic (@bojanabarovic) дана 4. Окт 2016. у 1:44 PDT

– Kad neko kaže: `Jao, ovo je odvratno`, odmah pomislim kako živimo u 17. veku! Šta je tu odvratno? Ili kad postoje neke seksualne aluzije na sliku majke koja doji. E, to je odvratno. Kad dojim kod kuće, vidim da ni moj muž o tome uopšte ne razmišlja na taj seksualni način. Onda ne znam što bi bilo ko drugi. Mislim da ljudi koji imaju problem sa tim treba sami da se zapitaju zašto tako gledaju na jednu majku. Mislim da je upravo to poremećeno, a ne dojenje u javnosti – kaže Bojana i priča o tome zbog čega je još dojenje važno.

– Kod nas 13 posto žena doji. To je poražavajuće. Mene su dojili dve godine i sasvim sigurno da velikim delom zbog toga imam i bolji imunitet, niko ne može da me ubedi da to nije imalo nekog efekta. I sigurnost deteta se zasniva na tome. Ako je sve u redu, smatram da je suludo da se žena odrekne dojenja zarad toga da joj se ne spuste grudi ili slično. Svi znaju koliko to štiti i od virusa. Nikola je bio bolestan nedavno, imao je temperaturu 39, a Leona se nije zarazila, a bila je non-stop uz njega – kaže Bojana za “Blic”.

– Još dublja problematika je u tome što su kod nas često muškarci i muževi ti koji prvi ne podržavaju da njihova žena doji bebu u javnosti. I onda i žene kojima je to sasvim normalno često to neće zbog muževa. Nikola je drugačiji i ne uklapa se u taj šablon. Ja sam dugo živela u inostranstvu i ne bih mogla da budem sa muškarcem koji ima te zadrte stavove. Volela bih da mogu da utičem na žene i na muškarce, da bar malo poguramo svest o dojenju u drugom pravcu – kaže Bojana.