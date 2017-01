Bojana Barović i Nikola Rokvić otkrivaju da sledeće godine planiraju da dobiju još jedno dete

Bojana Barović i Nikola Rokvić otkrivaju da sledeće godine planiraju da dobiju još jedno dete i da im je roditeljstvo donelo uživanje, ali i probleme koje uspešno prevazilaze razgovorom

Od kako su se na prvi pogled zaljubili 2010. tokom učešča u rijaliti takmičenju Survivor, koji je sniman na Filipinima, pevač Nikola Rokvić i manekenka Bojana Barović znali su da su jedno u drugom pronašli ono što su u ljubavi tražili. Tridesetjednogodišnjem Beograđaninu i dve godine starijoj Novosađanki retko ko je predskazao lepu budućnost, s obzirom na to da je manekenka živela i radila u Americi, te je par više bio razdvojen nego zajedno.

Ipak, sin Marinka Rokvića i Bojana, koja je živela na relaciji Njujork- Los Anđeles, uspeli su da dožive vrhunac veze: u maju prošle godine su se venčali, a tri meseca kasnije, u avgustu, dobili kćerku Leonu. Mesec dana posle njenog rođenja u „gradu anđela“, par se preselio u Beograd i odlučio da se više nikada ne razdvaja. Ta odluka će u potpunosti promeniti život uspešne manekenke koja je odlučila da započne novo životno poglavlje, a i da suprugu Nikoli što pre podari još jedno dete.

Dok prvi put poziraju sa kćerkom za „Hello! magazin, Bojana i Nikola otvoreno govore sa kojim su se teškoćama suočavali od kada je pre pet meseci na svet došla njihova kćerka, kako rešavaju nesuglasice, ko prvi popušta pri svađama, i ko se više promenio jer je postao roditelj.

Šta se u vašem životu promenilo sa dolaskom bebe na svet?

Nikola: Svi koji imaju decu znaju koliko se život promeni iz korena u tom jednom danu, kada se beba rodi. Koliko god se u trudnoći činilo da je život drugačiji, to naravno nije bilo ni nalik promeni kakva se dogodila po Leoninom rođenju. Priznajem da je sam početak i taj period navikavanja na bebu bio težak iako smo neizmerno uživali u samom pogledu na nju. Prve dane smo provodili konstantno je gledajući, šta god da uradi, mada se to ni sada nije mnogo promenilo. Imali smo veliku sreću da je ona od samog starta bila veoma mirna beba koja je od samog početka života razlikovala dan i noć. Nikada nismo proveli ni jednu jedinu noć da nismo oka sklopili. Podrazumeva se da smo se prvih mesec dana se budili na par sati, ali nam je ona uvek dozvoljavala da se donekle odmorimo tokom noći.

Bojana: Takođe se promenilo, barem u mom slučaju, to što sam postala mnogo odgovornija i organizovanija osoba, iako je, priznajem, moj život pre nje bio dosta neorganizovan i odluke su se donosile brzo. Ali, i sam život mi se odvijao veoma brzo. Dolaskom Leone na svet, prirodno mi se to regulisalo i iz velike želje da njoj pružim maksimum u odrastanju, postala sam odgovorna, disciplinovana, ponekad možda i previše, na šta Nikola nekad ume da se žali-kaže kako više nisam opuštena kao nekad. Mene to preterano ne dotiče, moja uloga sada je da njoj obezbedim sigurnost, a posle ćemo se lako opuštati kada ona malo poraste.

Koliko ste dugo želeli bebu?

Bojana : Dugi niz godina se kroz našu komunikaciju provlačila ideja o deci kao vrhuncu naše ljubavi i uvek smo sa velikim žarom i raznim vizijama pričali o tome. Ali, zbog naše česte razdvojenosti i poslovnih obaveza, nismo žurili sa tom odlukom. Ja sam oduvek maštala o idealu mog života na ovaj način: život u kućici negde u prirodi, dom pun dece i nas dvoje koji se bavimo samo stvarima koje volimo. Sada smo se i malo primakli ka ostvarenju tog sna.

Da li ste želeli devojčicu ili vam je bilo svejedno? Kako vam sada deluje ideja da ste dobili sina umesto kćerke?

Nikola: Presrećan sam sto imamo devojčicu. Nisam ni bio svestan koliko je predivno biti otac ženskog deteta, i zaista ne bih voleo da je drugačije. Naravno, oboje zelimo još dece, pa bi bilo lepo da dobijemo i sina.