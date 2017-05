Bojan Perić je zvezda “Vojne akademije”, ali za najvažniju ulogu se tek sprema

Povezane vesti



Bojan Perić jedan je od najpopularnijih glumaca mlađe generacije, a uloga kojom trenutno oduševljava srpsku publiku jeste uloga Stošića u “Vojnoj akademiji”.

Iako je, kako ga zovu, miljenik tinejdžerki, Bojan već godinama uživa u srećnoj vezi sa devojkom Anđelom, a njihove zajedničke fotografije prvi put su se u javnosti pojavile 2015. godine.

Anđela je prava lepotica, a ako je suditi po Bojanovim izjavama, njih dvoje uskoro će stati na ludi kamen.

– Sreća je u pitanju. Morate da imate mnogo sreće da biste upoznali nekoga ko vam po svakoj osnovi toliko prija. A Anđela meni prija. Ona je jedna predivna, vaspitana, normalna devojka i to je danas jako retko. Imao sam sreću da nju upoznam, da se zaljubim i da je zavolim – rekao je Bojan u nedavnom intervjuu.

On smatra da velike radosti dolaze iz malih iznenađenja.

– Nas dvoje non-stop jedno drugo iznenađujemo onim sitnim stvarima. Anđela ta iznenađenja doživljava na isti način kao ja. To su one sitne stvari koje samo mi razumemo. Možemo da iznenadimo jedno drugo pred 300 ljudi, niko neće shvatiti šta smo uradili, a nas dvoje ćemo se pogledati i sve ćemo reći tim pogledom. Velike radosti dolaze iz malih iznenađenja koja su samo nama poznata

Bojan je i javno izjavio da se raduje očinstvu i da je to mu je to jedna od želja u skorijoj budućnosti.

– Onog trenutka kada sam u Australiji pričao sa Novakom Đokovićem i slušao ga kako priča o roditeljstvu, probudila se u meni ta svest da je roditeljstvo fantastična stvar. Posebno kada o tome priča čovek koji je ostvaren kao on, a uz sve uspehe priča najviše o svom sinu, to me je podstaklo me je na razmišljanje o roditeljstvu