Bogdan Obradović: Ovo su uzroci Novakovog posrnuća

Povezane vesti



Pitanje šta se događa sa jednim od najdominantnijih sportista u istoriji postavlja se od trenutka kada se bukvalno strmoglavio sa trona nakon poslednjeg velikog trijumfa, na “Rolan Garosu” 2016. godine. Kriza u braku, višečasovne seanse, čudan režim ishrane, koji je prouzrokovao gubitak snage, mišićne mase i motivacije, prinove u porodici, koncept “ljubav, mir, zagrljaj”, u opticaju su bile različite teorije o padu Novaka Đokovića, a rešenje problema, izgleda, još nije na vidiku.

Neverovatan splet okolnosti i neshvatljive odluke koje je dugo donosio, ispostavilo se na svoju štetu, ne prestaju da intrigiraju sportsku javnost. Prvi koji je upozorio na mogućnost ovakvog scenarija bio je Bogdan Obradović, bivši selektor „Dejvis kup reprezentacije Srbije“ i jedan od stubova na kojima je građen temelj Novakovog istorijskog uspeha. Uz Marijana Vajdu i Nikolu Pilića, stručnim savetima, životnim iskustvom i surovom iskrenošću utabao je stazu kojom je srpski šampion donedavno samouvereno koračao. I dok se jedni slade neuspesima, drugi, među kojima je i Obradović, nadaju se da će Nole ponovo zablistati na „ATP“ tronu. Za magazin “Hello!” čuveni teniski stručnjak otkriva sa kakvim se sve problemima Đoković suočio i šta bi moglo da ga izbavi.

Kako ste reagovali na vest o povratku Marijana Vajde u Novakov tim?

– Iskreno sam se obradovao. Čini mi se da Novak još negde u malom mozgu zna da bi, i ako napravi grešku i odvaži se na mali eksperiment, trebalo da se vrati korenima. Pod tim mislim na ljude koji su ga stvarali i doveli do zvezda. Dobro je što su oni još tu, što su voljni i imaju energiju da mu pomognu. Iako ni Marijan ni Nole više nisu isti, obojica su u međuvremenu prošli kroz veliku oluju, ali videćemo kako će se sve razvijati.

Uz Novaka ste bili od početka do vrhunca njegove karijere, zbog čega ste najkompetentniji da govorite o uzrocima njegovog profesionalnog posrnuća.

– Uzrok su neki životni izazovi pred kojima se našao. Novak je mlad čovek, koji je za svoje godine postigao stravično velike rezultate i s te strane treba ga razumeti. Mnogi misle da je razlog njegovog pada nedostatak izazova, ali ljudi moraju da znaju ključnu stvar, kada ste najbolji, imate samo jedan zadatak – da se borite da to i ostanete. Ako bismo analizirali, došli bismo do jednostavnog zaključka. Nole je napravio fantastične rezultate kao senior, ali je kao junior imao najlošije uslove od svih „brojeva jedan“ u istoriji tenisa – od loše infrastrukture, preko manjka novca, do ogromnog pritiska koji je trpeo. Njemu je u odnosu na druge igrače trebalo više energije, volje i truda, a kada se dodatno trošite, to mora da dođe na naplatu. Čini mi se da se posle pobede na “Rolan Garosu” to i desilo. U međuvremenu postao je suprug i otac, i poželeo da se više posveti najbližima. To je prirodna potreba za predahom, da malo uživate u onome što ste godinama stvarali.

U potrazi za krivcem mnogi su targetirali Novakovu suprugu, ali vi to odlučno negirate.

– Tvrdim da Jelena nije kriva. Da je na njenom mestu bilo koja druga žena, kod Novaka bi nastupili isti problemi. Suludo je govoriti da ona snosi krivicu i da je na bilo koji način zloupotrebila Novaka. Što bi rekli oni koji se bave forenzikom, ubica sigurno nije tu, pa ga tu nećemo ni tražiti.

Gde je, odnosno ko je “ubica”?

– Svi usponi sportista, kao i padovi, medijski su prenaglašeni, što nije slučaj samo kod nas. Mada je i Srbija tlo surovih kritičara, Novak je to naročito doživeo od zapadnih medija. Kada ste pod tolikom presijom, počinjete dublje da ulazite u svoj emotivni svet. Kao neko kome moderna nauka nije mogla da pomogne, razumem zašto se Novak okrenuo drugoj strani i pomoć potražio u toj holističkoj organizaciji, tražeći alternativne načine da pomogne sebi. Mislim da uzrok definitivno leži u tome.

Šta znate o Pepeu Imazu, motivacionom govorniku koga mediji nazivaju Novakovim guruom?

– S obzirom na to da nisam blizak sa porodicom Đoković, načuo sam da se Marko spojio sa izvesnim Pepeom Imazom i celom tom filozofijom, a potom saznao o kome je zapravo reč. Dirk Hordof, trener i menadžer koji radi sa Jankom Tipsarevićem, otkrio mi je da je Imaz bivši teniski trener koji je na jednom turniru u toku takmičenja ostavio svoje igrače, jer je naprasno odlučio da bude motivacioni govornik. To je bilo pre mnogo godina, kada koncept neurolingvističkih programa, takozvani NLP, još nije bio popularan. Tako je Imaz počeo da priča igračima o raznoraznim problemima, za šta mu oni, naravno, debelo plaćaju. Ta nova divizija „NLP-ovaca“ nema toliko lošu ideju, ti ljudi pričaju korisne stvari, ali ne dopiru do suštine kao ozbiljna nauka, kojom se bave psiholozi i psihijatri. Zato je njihov ne tako studiozan pristup mnogima napravio problem. Ljudima koji se time bave reklama je, naravno, najvažnija, zbog čega se “kače” na velike likove kao što je Novak Đoković, ne bi li pokazali kako su stvorili jednog asa i došli do novih klijenata i još novca. Stvar je vrlo prosta, neki od nas svesni su da je potrebno mnogo znoja da bi se postigao takav uspeh, a postoje i oni koji će bez ikakvog znoja sebi pripisati tuđe zasluge. Čini mi se, međutim, da je to kratkog daha. Mi koji smo bili uz Novaka i zajedno sa njim napravili ozbiljnu priču, mi ćemo trajati. Toga će sigurno postati svestan i glavni junak cele priče, samo je pitanje vremena.

Da li ste i na koji način pokušavali da mu skrenete pažnju na pogrešne poteze?

– Kada sam video da je krenuo stranputicom, odmah sam ga opomenuo. Nisam želeo da stanem u niz ljudi koji su ga praktično rušili, možda i nesvesno, jer nisu dovoljno stručni u ulogama koje su pokušali da preuzmu od nas. Prvi sam stavio prst na to za njega osetljivo mesto i iskritikovao ga za sve što sam smatrao pogrešnim. Činio sam to i javno, što je izazivalo veliki hejt, dok mi danas ti isti govore da sam bio u pravu. S druge strane, koliko god da volite svog lekara, ako pipne mesto koje vas boli, osetićete i malo mržnje prema njemu.

Da li zbog toga više niste u kontaktu?

– To što sam radio bilo je bolno za Novaka, ali, bez obzira na sve, nisam odustajao, jer sam video šta se dešava i kuda vodi. Da se razumemo, meni nije smetalo što Novak traži izlaz u ljudima koje je počeo da uvodi u svoj tim, već što su oni sebe stavili u poziciju ispred njega, ono što ni Nikola Pilić, ni Marijan Vajda, ni ja nikada nismo učinili. Mi smo se postavili tako da smo bili daleko iza njega, negde u pozadini, jer on je taj koji se bori na terenu. Nikada svoje zasluge nismo stavljali ispred njegovih. Onda su oko njega počeli da se okupljaju neki učitelji joge, majstori reikija i kvantne medicine, travari i statističari, koji su tvrdili da će ga izvući iz problema, i u tom procesu svoje ime stavljali u prvi plan. Možda su se oni i trudili da pomognu, ali Novaka niko ne može da izvuče iz problema osim njega samog.

Na koji način bi to trebalo da uradi?

– Tako što će se okrenuti jednostavnim stvarima. Nikakva druga filozofija neće mu pomoći. Možda se Novak sada zaista opušta dok gleda u kanjon reke Kolorado, ali to je nekada radio tako što smo svi zajedno sedeli, svirali gitaru i pevali, iako ne znamo ni da sviramo, ni da pevamo. Ali nam je bilo lepo. Neko je pokušao da zameni naše originalne uloge, što je nemoguće. Koliko god puta ja ponovio tekst Bate Živojinovića, Bata Živojinović će uvek biti Bata Živojinović. Koliko god da odvrnem vodu pod tušem i pokušavam da pevam pesmu Zdravka Čolića, Zdravko Čolić će uvek biti Zdravko Čolić. Tako da sam svestan da je ono što smo mi uradili sa Novakom neizbrisivo. I šta god da smo radili i koliko god da smo grešili, a sigurno da jesmo, napravljen je rezultat, dok gospoda koja su se pretpostavila za mesta koja, po meni, ne zaslužuju i pokušala da nas zamene, nisu. Zato sada očekujem da će se sa Vajdom desiti Novakovo samozalečenje. On mu neće govoriti kako da reši probleme, već će ga vratiti rutini koju je imao i tako eliminisati ljude koji mu nameću navodna rešenja. Odatle će sve krenuti i daće Bog da će funkcionisati kako valja. Zaista svom snagom i energijom želim da se Nole vrati na mesto broj jedan. Svi to očekujemo.

Tvrdim da Jelena nije kriva. Da je na njenom mestu bilo koja druga žena, kod Novaka bi nastupili isti problemi. Suludo je govoriti da ga je na bilo koji način zloupotrebila

S obzirom na to da poslednje dve godine niste u kontaktu sa Novakom, da li su intervjui koje dajete način da mu se posredno obratite?

– Ne činim ovo da bi se među nama bilo šta promenilo ili desilo. Bez obzira na sve, mislim da je Novak dovoljno inteligentan da zna da bi, zbog svega što sam za njega činio na putu ka vrhu, trebalo najmanje tri puta dnevno da me nazove i pita za zdravlje. I mene i Nikolu Pilića. Smatram da su to neke normalne stvari i osnovni ljudski principi.

Da li biste mu pomogli kada bi vam se obratio?

– Ako jednog dana bude poželeo da mu pomognem, ne samo u tenisu već i u životu, biću tu. Makar to bilo i za dvadeset, trideset godina, nije važno.

Bio sam uključen u mnoge porodične svađe, a kada stojite između dvoje ljudi koji se svađaju, dok oni mašu pesnicama, zamišljene udarce na kraju najviše dobijete upravo vi

Da li vas je Novak direktno nečim povredio?

– Mene povređuju neke periferne stvari. Mislim da je Novak takav potencijal da ne sme da dozvoli Rodžeru Federeru ili Rafaelu Nadalu da osvajaju turnire. Povređuje me i to što se mlađim generacijama šalje poruka da bi trebalo da vežbaju jogu, da praktikuju reiki i idu u beskonačne nizove vegetarijanske ishrane i čuda. Bezglutenski način ishrane podrazumeva obroke koji mesečno koštaju i do sedamsto-osamsto evra, a mi ovde nemamo novac ni da deci kupimo patike od pedeset evra. Okej je raditi na sebi, ali ne možemo u Srbiji da forsiramo filozofiju koja mnogo košta. To ne pije vodu jer smo na nivou infrastrukture i organizacije praktično ostali isti kao u vreme kada je Novak imao dvanaest, trinaest godina, kada sam počinjao da radim sa njim. Ja ne kritikujem državu, već radim na tome da popravimo situaciju. To očekujem i od Novaka, kao i od Janka Tipsarevića, Viktora Troickog i Nenada Zimonjića. Da i oni budu ti koji će ulagati u svoju državu, da izgrade ozbiljne akademije, animiraju sponzore i “dovuku” novac. Da ono što sam ja radio za njih oni urade za neke nove klince. Da ne budu kontaminirani filozofijom života koju propagira Zapad, gde je novac najvažniji, a ne misli se o ljudima. Mene nije interesovalo što ću jednog dana sa Novakom napraviti novac. Imao sam druge motive, ljubav, poverenje, patriotizam, želju da zajedno uradimo nešto što ćemo ostaviti ovoj zemlji. Eto, to su stvari koje su me povredile. Samim mestom stanovanja, u Monte Karlu, sebe je izdvojio iz srpske patnje u kojoj je i sam bio. To je ono što sam mu zamerio. Ne samo njemu već mnogima koji su otišli iz rodne Srbije. Mislim da je najveći problem našeg mentaliteta to što kada dostignemo određenu poziciju u društvu zaboravimo na običan narod i više ne znamo šta su realni, svakodnevni problemi prosečnog čoveka.

Šta je sa turbulentnim odnosima unutar porodice Đoković?

– Mislim da je veoma teško snaći se u situaciji kada od prosečne srpske porodice dođete do takvog maksimuma do kojeg je Novak doveo sebe i svoje. Nije lako uklopiti se u novi način života kada imate stečene navike. Mislim da je ključ u promeni okruženja koja se neminovno desi. Pre toga imali ste male, obične probleme, koji su vas, praktično, da to niste ni znali, činili srećnim i zadovoljnim. Onda odjednom ulazite u neki sasvim drugi svet, koji muče potpuno drugačiji problemi. Jer šta može, recimo, jednog Elton Džona da usreći, to što je kupio novu jahtu ili ne znam kakav dijamantski prsten? Sreća u koju ti ljudi veruju pod velikim je znakom pitanja. Ono što sigurno znam je da, dok je Marko Đoković normalno trenirao i radio, i dok se Novak borio za svoje uspehe, depresije nije bilo. Kako je došlo ludilo aviona, kamiona, jahti i raznoraznih čudesa, tako su stigli i problemi. Bio sam uključen u mnoge svađe koje su normalna pojava u svakom poslovnom i porodičnom odnosu. Neko vreme sam u tome učestvovao, ali sam zaključio da bi trebalo da se povučem, jer kada stojite između dvoje ljudi koji se svađaju, dok oni mašu “pesnicama”, zamišljene udarce na kraju najviše dobijete upravo vi. Uprkos svemu, a s obzirom na to da ih odlično poznajem, očekujem da će dinastija Đoković, mogu slobodno tako da ih nazovem jer su postali vrlo ozbiljno ime, u pozitivnom smislu, naravno, uz neverovatan uspeh i ogromno bogatstvo koje su napravili uspeti da se snađu i ponovo postanu oni jednostavni ljudi.

Zamerate li nešto sebi u odnosu sa Novakom?

– U nekim situacijama bio sam nestrpljiv. Ali, to je u čovekovoj prirodi. Nemam potrebu da kažem “izvini” jer mislim da sam sve uradio kako treba. Uvek sam se vodio svojim instinktima koje sam formirao kroz ogroman rad. Nikada nisam sumnjao u ono što radim i govorim jer iza svake moje izgovorene rečenice stoji dvadeset, trideset sati rada. S te strane zaista ne vidim ni mogućnost ni način da pogrešim.

Šta biste poručili Novaku kada biste znali da sada čita ove redove?

– Mislim da smo Novak i ja nastavili da komuniciramo na daljinu. Za mene je on i dalje simpatičan dečak koga sam upoznao i trenirao. Može da poraste i postane i suprug i otac, i hvala Bogu što jeste, ali za mene će celog života biti klinac kojeg mnogo volim. U životu je tako, mora i da se greši. Ne može sve da bude savršeno, jer bez crne bela ne bi vredela. Sve je to prirodno i normalno. Zato samo osmeh i pozitivna energija. Sve će jednog dana doći na svoje.