Bogdan Obradović: Novak je uzeo, za mene, dve najkontroverznije ličnosti tenisa

Nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović nije štedeo reči kritike na račun novog stručnog štaba Novaka Đokovića.

Đoković je promenio gotovo kompletan stručni štab, a u njemu glavnu reč vode Andre Agasi i od skora Radek Štepanek.

– Novak je uzeo, za mene, dve najkontroverznije ličnosti tenisa. To je Andre Agasi koji dolazi iz jedne ogromne, velike sportske zemlje Amerike i koji je bivši svetski broj jedan. Andre je sjajan čovek. Mene je šokirao kada je oženio Štefi Graf, koja je po karakteru apsolutno njegova suprotnost. Agasi je sa onim repićima izgledao kao neki roker ili reper, a sa druge strane ona je bila prava strejt Nemica. Agasi je bio sa Bruk Šilds, sa glumicama i manekenkama. Apsolutno sam se šokirao kada su se Agasi i Štefi spojili. Bio sam i beskonačno ljubomoran. Vrlo je interesantno da je Novak uzeo jednog takvog lika. On se naslušao prilično priča o Agasiju od mene. Nenad Zimonjić i ja smo bili i gosti kod Agasija kući i provodili smo vreme zajedno – rekao je Obradović za TV Banat.

Obradović nema nimalo razumevanja za Novakovu odluku da angažuje Štepaneka.

– Sa druge strane je uzeo Radeka Štepaneka. Jedan je od najbezobraznijih likova iz Češke koja je fenomenalna zemlja i koja ima izuzetne teniske rezultate, od Martine Navratilove, Ivana Lendla, pa na ovamo. Štepanek je “prljav”, bezobrazan, grozan sa svake moguće strane, ali je vrlo interesantan. Novak je čak imao neka loša iskustva s njim, kao što je imao Janko i svi mi zajedno. Novak ga je izabrao u svom timu, čak je izjavio da su oni dobri prijatelji. To me sve totalno šokiralo, sad me interesuje šta će to neko novo prijateljstvo u Novakovoj glavi da doprinese njegovom tenisu.