Boban Rajović: Za sve sam uvek mogao da se obratim Dragani Mirković, a ona je zvezdetina

Crnogorski pevač Boban Rajović nedavno je snimio duet sa Džejom Ramadanovskim i vratio se na velika vrata na estradu, a sada otkriva da tamo i te kako postoji sujeta i da je malo onih koji, kao Dragana Mirković, uvek podržavaju kolege.

– Laže ko kaže da na estradi ne postoji sujeta. Ne kažem da nema onih koji se raduju koleginom uspehu, ali retki su. Nisam kompleksaš i zato ću reći da je mnogo onih kojima sam ponudio saradnju, a da su iz meni nepoznatih razloga tu saradnju odbili. Sve su to bile odlične pesme i projekti. Ipak, odbijanje me ne baca u očajanje, niti o tome razmišljam duže od dan-dva. Imam duete iza sebe na kojima bi mi pozavideo svako – kaže Boban i navodi primer saradnje sa Mirkovićevom.

– Dragana Mirković je jedna od najvećih balkanskih zvezda, pa je bez razmišljanja snimila duet sa mnom. Pesmu koja će trajati i koja se i dan-danas svuda peva. Za sve sam uvek mogao da joj se obratim i kolika god da je zvezdetina, čvrsto stoji na zemlji i nikad se nije postavljala kao da je iznad drugih. Tu je i Kristina Ivanović, koja je vrsni vokal, zatim legenda Džej Ramadanovski, kao i mnogi drugi. Malo li je – kaže Rajović i dodaje da mu je povratak starijeg kolege kroz duet dosta značajan.

– Pre nego što smo snimili pesmu, osećao sam nostalgiju za nečim novim što bi Džeja vratilo u život. Otkad znam za sebe, njegov rad me je inspirisao, njegove sam pesme pevao i pomno ih slušao. Zamislite kolika mi je čast što je pristao na duet sa mnom. Uhvati me tuga neka kada pomislim da su ga kolege pomalo zaboravile. On je živa legenda i treba da ga čuvamo – zaključuje Boban za Alo.