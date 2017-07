Biljana Tipsarević: U jednoj ćerki dobila sam pet sinova

Povezane vesti



Biljanu Tipsarević javnost je upoznala pre više od deset godina, prvo kao devojku, zatim i kao suprugu proslavljenog tenisera Janka Tipsarević. Danas je, zahvaljujući predanom radu, njeno ime poznato i cenjeno u dizajnerskim krugovima. Šarm, prefinjenost, lep i negovan izgled bili su i ostali njen zaštitni znak. Mnogi je poznaju pre svega kroz njene modne kolekcije, te smo razgovor za magazin “Hello!” iskoristili da saznamo kako izgleda svakodnevica ove mlade dame, koja, izgleda, s lakoćom balansira između porodice i karijere.

U jeku godišnjih odmora porodica Tipsarević je kod kuće. Kada ćete vi na letovanje?

– Kod nas je sve podređeno tenisu. Početak jula po tradiciji je rezervisan za Jankovo učešće na „Vimbldonu“. Pre toga je igrao na turniru u Antaliji, gde smo Emili i ja išle kao podrška. Činjenica je da mnogo putujemo, ali ma koliko bila divna destinacija na kojoj smo, teško da možemo da govorimo o relaksaciji, tim pre što svaki meč proživljavam s velikom strašću i burnim emocijama. Dve nedelje koje teniseri na kraju sezone imaju za pravi odmor Janko i ja obično izdvojimo za putovanje udvoje, na neko mirno ostrvo, gde u potpunosti možemo da se posvetimo jedno drugom.

Da vam je neko, pre nego što ste se udali, rekao da ćete u godinama koje slede s takvom strašću pratiti tenis, da li biste to mogli da zamislite?

– Apsolutno ne! I sama sam, kao mala, trenirala tenis, danas volim da ga igram za svoju dušu, ali nikada nisam bila sportski tip. Više su me zanimali knjiga, balet, časovi klavira. Pravi mali štreber. Moj tata je veliki zaljubljenik u tenis, i danas ga redovno igra iako ima šezdeset sedam godina. Pamtim da nas je, kad odemo na more, budio u šest ujutru da treniramo, pre nego što postane pretoplo, i nije mu bilo jasno zašto ne delim njegov sportski entuzijazam. Kada sam upisala fakultet, moja interesovanja išla su sve dalje od tenisa.

A post shared by Fashion Designer (@biljanatipsarevic) on Jul 12, 2017 at 12:09pm PDT

Ipak, niste daleko pobegli.

– Janka sam upoznala slučajno, preko zajedničkih prijatelja iz Novog Sada. Tata je, naravno, bio presrećan zbog mog izbora, dok je mama ostala u blagom šoku kad ga je videla sa pirsinzima i tetovažama. Nije joj dugo trebalo da shvati koliko je divan, prirodan i kulturan mladić. Zbog mene je skinuo sve pirsinge, ali tetovaže su mu još slaba tačka. Svakih nekoliko godina nađe način da me “prevari” i ubedi da je baš u toj fazi života neka nova tetovaža morala da nađe mesto na njegovom telu, bilo da je to moje ili ime naše ćerke.

Vi nikada niste poželeli da ga sledite.

– Tetovaže ne može svako da iznese, ali na telu sportiste lepo izgledaju, a i idu uz Jankov imidž i karakter. Za njega one imaju duboko značenje, dok meni crtanje po telu nema nikakvu simboliku ili životnu filozofiju.

Kako supruge tenisera provode vreme dok su im muževi okupirani tenisom?

– Kada smo počinjali vezu, ja sam završavala Fakultet tehničkih nauka, tako da sam uglavnom učila i obilazila znamenitosti grada u kojem sam boravila. U međuvremenu sam stekla divne prijateljice među ženama tenisera, pogotovo naših. Stvarno su pravi drugari, zahvaljujući uzajamnoj podršci su se i našli u teniskoj eliti. Budući da idemo na iste turnire, često smo zajedno. Kako nam se život menja, proširujemo porodice, dani su podređeni deci, uvek se trudimo da za njih organizujemo zanimljive ekskurzije. S obzirom na to da se moj posao razvio na jednom ozbiljnom nivou, i kada sam na turniru, određeni broj sati sam posvećena poslu. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, gde god da se nalazim, svakodnevno sam u kontaktu sa saradnicima.

Kako izgleda vaš dan kada ste u Srbiji?

– Dan mi počinje buđenjem Emili, slede naš mali ritual maženja, doručak, odlazak u vrtić, a zatim idem u svoj studio gde me čeka kreativni tim i mnoštvo obaveza. Lično probam svaki uzorak, jer tako sa sigurnošću mogu da tvrdim da li je odeća koju prikazujem prijatna i odmerena. Moja ambicioznost i odgovornost dovele su do toga da najuži tim mojih saradnika čini pozamašan broj talentovanih ljudi. Nedavno smo lansirali i “online shop”, a u pripremi je i linija donjeg veša od najkvalitetnije čipke. Kad uzmem Emili iz zabavišta, posvećujem se samo njoj. Ako u večernjim časovima imam vremena, vidim se sa prijateljicama ili odem na trening.

Vojvođanke prati glas da se odlično snalaze u kuhinji.

– U Novom Sadu je normalno da se jede domaća hrana. Volim da kuvam, ali i Janko je vičan tome. U poslednje vreme nemam mnogo vremena za kuvanje, Emili jede u vrtiću, a ja često i ne stignem od posla. Zajednički obrok i pripremanje hrane vezujemo za večernje sate, kada smo svi na okupu.

Kada Janko jednog dana završi igračku karijeru, a Emili krene u školu, svakako ćete i vi smanjiti tempo.

– Mi već sada manje putujemo zbog Emili, nije dobro za dete da svakih nedelju dana menja boravište. Krenula je u vrtić koji obožava. Ljudi često misle da je negde drugde lepše i lakše živeti, ali nije tako. Obišla sam skoro ceo svet, ali našu zemlju obožavam sa svim njenim manama i vrlinama.

Nedavno ste se vratili iz Njujorka. Delite li mišljenje onih koji smatraju da bi taj grad trebalo posetiti bar jednom u životu?

– Svakako. Njujork nudi slobodu, raznolikost, šansu da, ako ste vredni, postignete sve što želite. No, to nije grad po meri porodičnog čoveka, previše je velik i brz. U Njujork se uvek rado vraćam, ne samo zato što tamo nabavljam materijale za kolekcije već mnogo volim „Grend-slem“ u avgustu.

A post shared by Fashion Designer (@biljanatipsarevic) on Jul 21, 2017 at 12:47pm PDT

Imali ste jedinstvenu priliku da novu kolekciju slikate upravo u Njujorku, u jednom od prestižnih svetskih hotela „St. Regis“.

– Opšte je poznato da je „St. Regis“ jedan od najluksuznijih hotela na svetu, u šta sam se i sama uverila tokom boravka u njemu. Usluga je na najvišem nivou, sve je podređeno gostu, a boravak u hotelu, smeštenom u samom srcu Njujorka, čija je istorija duga sto dvadeset pet godina, predstavlja čarobno iskustvo. Izuzetno sam zadovoljna kako smo uradili fotografije nove kolekcije, koje su slikane u ovom hotelu, jer je elegancija glavna odlika koju deli sa mojim novim modelima. Haljine su se divno uklopile u celokupan koncept „St. Regisa“. Kerolajn Astor, čiji je sin osnivač ovog hotela, u njemu je okupljala njujoršku elitu na takozvanim ponoćnim večerama, raskošnim druženjima koja su uključivala i do deset različitih jela, a ta ekskluzivna tradicija neguje se i danas, baš kao i ispijanje čaja u pet. U hotelu je svojevremeno odsedala holivudska elita, Elizabet Tejlor, Merilin Monro, Mik Džeger, Salvador Dali. Sad mi je jasno i zbog čega.

Potvrđeno je da će „St. Regis“ biti otvoren i u Beogradu. Šta možemo da očekujemo, po čemu je taj hotel toliko poseban?

– To je sjajna vest. „St. Regis“ biće smešten u Kuli „Beograd“, u okviru projekta „Belgrade Waterfront“. To je savršena lokacija za stil koji ovaj brend neguje. Odlično je što u našu prestonicu dolaze prestižni svetski brendovi i mislim da je „St. Regis“ od izuzetnog značaja za turizam Beograda, jer svojim uslugama, kao što su lični batler i slične pogodnosti, pruža neuporediv ugođaj. Osim toga smatram da će dolazak ovog hotelskog brenda konačno omogućiti da svetska elita ima pravo mesto za boravak u Beogradu. Mislim da bi izgradnja trebalo da bude završena 2020. godine, a sudeći po onome što sam videla u Njujorku biće to ozbiljna konkurencija svim ostalim hotelima. Planirano je da enterijer bude inspirisan lokalnim nasleđem naše prestonice i Srbije i jedva čekam da vidim kako će sve na kraju izgledati. Više od sto godina tradicije, čuveni „Bladi Meri“ i čarolija Beograda – ne vidim kako bi to moglo da ne funkcioniše.

Da priču o Njujorku zaokružimo temom o neizbežnom šopingu.

– Kao svaka žena volim da se počastim tašnom, cipelama ili kozmetikom. Mada, od kada imam dete, uglavnom kupujem igračke. Što se tiče garderobe, nosim isključivo svoje stvari. Verujem u ono što stvaram i nudim našim damama, a time što nosim svoje modele stičem njihovo poverenje.

A post shared by Fashion Designer (@biljanatipsarevic) on Jul 9, 2017 at 3:57am PDT

Imajući u vidu da ste Sofiju Milošević izabrali za zaštitno lice nove kolekcije, inspirisane tajnama zavođenja, pretpostavljam da vam je ona simbol vamp žene.

– Sofija je prelepa i prezgodna devojka. Sjajno je iznela kolekciju “San letnje noći”, inspirisanu intrigantnim ženskim tajnama zavođenja. Jedan od omiljenih trendova koji sam provukla kroz novu kolekciju za ovu sezonu su karneri. Daju dozu romantike senzualnim modelima, koji su transparentni i diskretno otkrivaju lepotu ženskog tela. Haljine poput spavaćica na preklop ili sa dubokim šlicem neizbežan su komad ove sezone. Zavodljiva lepota jednostavnosti imperativ je kojim se vodim.

Da li je zavođenje sastavni deo bračnih odnosa? – Zavođenje ima mnogo dublje značenje od fizičkog, koje je prva asocijacija. Sigurna sam da svaki muškarac i posle deset godina braka voli da pored sebe ima negovanu ženu koja je u dobroj formi, ali bitno je da partneri ne dosade jedno drugom, da jedno drugo neprekidno inspirišu i na mentalnom nivou. Janko i ja svaki dan nađemo način da jedno drugo zasmejemo. Treba znati vedriti i kad je oblačno.

Iako vas u javnosti retko možemo videti bez osmeha, iza vas su lepi i manje lepi periodi. Nije uvek sve bilo med i mleko.

– Naravno da nije, nikad nije i nikome nije. Problemi su sastavni deo života; i mog, i vašeg, i naših komšija, drugarica… U životu sam imala lične i porodične probleme, i mimo Jankovih zdravstvenih tegoba, ali sam se trudila da sačuvam vedar duh. Kada je loše, ne treba se zavaravati i zatvarati oči, već prihvatiti situaciju takva kakva jeste i gledati kako da je rešite na najbolji način. Nisam od onih koji pričaju da im je uvek sjajno, ali ne smatram ni da treba jadikovati na sav glas. Važno je da nam je energija na pozitivnoj frekveniciji, verujem da univerzum to vrlo dobro osluškuje.

Protekle nedelje proveli ste u slavljeničkom raspoloženju.

– Dok smo boravili u Engleskoj Janko i ja smo na intimnoj večeri obeležili sedmu godišnjicu braka, a po povratku u Srbiju, u društvu porodice i prijatelja, proslavila sam trideset četvrti rođendan.

Dame se ne pitaju za godine, vi vaše ne krijete. Iako važite za ženu koja neguje prirodan izgled, mislite li da će doći dan kada ćete se zainteresovati za usluge estetskih hirurga?

– Životni vek ljudi se produžava, prema tome moje godine su vrlo “mlade” i ponosim se njima. I kod sebe i kod svojih drugarica primećujem da što smo starije sve bolje izgledamo i bolje se osećamo, a to dolazi sa životnim iskustvom i samopouzdanjem. Važno je i to što vežbamo, pazimo šta jedemo, na vreme idemo na spavanje, negujemo se… Ja se izuzetno plašim bolnica i operacija, i dobrovoljno nikada ne bih otišla “pod nož”. Istovremeno, kozmetiku volim do te mere da bih od ujutru do večeri mogla da se “utapam” u kreme. Volim da se negujem i to me reklaksira. Ne preterujem, ali sam tip žene koji uživa u bjuti ritualima. Kozmetika i parfemi su neka vrsta moje opsesije.

Šta ste poželeli kada ste 9. jula gasili svećice?

– Da svi budemo zdravi. Inače, nisam osoba koja rođendane vezuje za važne odluke, promene, velike ciljeve. Važno mi je da smo svi na okupu, nasmejani i srećni.

Šta vam je poželela Emili?

– Ona mnogo voli rođendanska slavlja jer ih povezuje sa tortom i gašenjem svećica. Za rođendan mi je otpevala pesmicu, a pevala ju je još nekoliko narednih dana, sve dok joj nije dosadilo.

“Preterano sam popustljiva. Jasno je da Emili manipuliše sa mnom, ali to ćemo uskoro morati da promenimo”, izjavili ste nedavno. Jeste li smislili adekvatnu taktiku?

– Sprovođenje plana je u toku, a taktika se sastoji u tome što ponavljam: “Nema pregovora, nema popuštanja. Jaka si, možeš ti to.” Šalu na stranu, Emili je zaista dobro dete, nežna je, blage naravi, pažljiva i puna ljubavi prema drugima. S druge strane, mnogo je nemirna. Ponekad pomislim kako smo u jednoj devojčici dobili pet dečaka. Uopšte nije na mene, uglavnom je nasledila Jankove gene. Ne interesuju je ni lutke ni haljinice, samo lopta i da nesputano trči. I moja rođena sestra Jovana je slične prirode. Oduvek sam volela živahnu decu i da jednog dana imam ćerku kao što je moja sestra. I onda dobijem Emili, koja je Jovanina kopija, čak su isti horoskopski znak. Mnogo puta se pokazalo da izreka “pazi šta želiš, možda da ti se i ostvari” nije bez osnova.

Na čemu, u ovoj fazi njenog odrastanja, insistirate?

– Bitno mi je da bude kulturna i pristojna, nežna prema drugim ljudima i komunikativna. Meni su simpatični čak i njeni vragolasti nestašluci, znam da će me mnoge mame razumeti, ali onda me neki glas razuma iz najbližeg okruženja opomene da joj sve dopuštam i da bi ipak trebalo malo obuzdati njenu energiju. I tako, sad učim da treniram strogoću, pa sam često smešna samoj sebi. Stojim iza toga da decu ne treba sputavati, brzo rastu, a samo jednom u životu mogu da budu vragolasti i nestašni.