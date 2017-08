Biljana Obradović: Sve radim sama, nijedna TV stanica ne stoji iza mene

Za Biljanu Obradović se može reći da je jedna od retkih novinarki s naših prostora koja je uradila mnogobrojne intervjue sa svetskim zvezdama. Ipak, ona to ne potencira, već svoj posao, godinama, radi s nesmanjenim entuzijazmom. Osim kao TV lice i autorku emisije “Biljana za vas”, znamo je i kao portparola fudbalskog kluba Partizan. I tom zadatku pristupa s velikom posvećenošću.

Emisija “Biljana za vas” emituje se već devet godina u kontinuitetu. Da li je to pokazatelj da ono što je kvalitetno nema rok trajanja?

– Plašim se da nije tako, već da je ovo plod isključivo moje upornosti i želje da budem svoja i da ne podlegnem lošim trendovima i masi. Zbog toga moram mnogo toga da žrtvujem, a jedna od tih “žrtava” je da se moja emisija kao ovakva ne emituje ni na jednom prvom programu televizije s nacionalnom frekvencijom. Gledaoci mi govore da gledaju emisiju i uživaju u njoj, jer pokrivam mnoge teme, ali na moderan i kulturan način. Pitaju me zašto me nema na nacionalnoj frekvenciji, a ja ne znam šta da im odgovorim. Ipak, nastavljam da se borim, i to žestoko. Dokle ću tako? Ne znam.

I u ovoj sezoni imali ste ekskluzivne intervjue sa svetskim zvezdama. Kako vam to polazi za rukom? – To me ispunjava i motiviše. Radila bih još da imam više vremena i bolji budžet. To iziskuje mnogo novca, a sve radim sama, nijedna TV stanica ne stoji iza mene. Ali kad kažete Biljana Obradović, to je jednako – ekskluziva. Zato ćete u njima uživati i ove godine.

Koliko je teško novinaru iz Srbije da od svetskih zvezda dobije pristanak za intervju?

– Veoma je teško, jer smo malo tržište i kao takvi pravimo male profite u bioskopima. Da imam bolji budžet i da ljudi hoće više da ulažu, donosila bih barem dve ekskluzive mesečno. Najvažnije je imati kontinuitet, jer ne čini jedan intervju godišnje novinara tog ranga. Ime se stvara godinama.

Beograd je poslednjih godina veoma interesantan holivudskim producentima, ali sve što rade kod nas obavijeno je velom tajne. Zašto?

– Kada dolaze privatno, oni žele da uživaju u miru i tišini. Stalno objašnjavam da je nekada prenaporno biti uvek našminkan, veseo i pod lupom javnosti. Što se tiče filmskih projekata, tako je u celom svetu – od Amerike do Azije. Sve kompanije potpisuju ugovor o tajnosti.

Euforija oko pojavljivanja Džulije Roberts i Demi Mur u našoj prestonici još se nije stišala. Šta biste vi uradili da ste sreli jednu od njih? – Demi bih rekla da ima pozdrave od njenog i mog prijatelja Milutina Getzbija, koji je upravo na Maldivima sa Leonardom di Kapriom. A Džuliju bih pustila da uživa i, što bi rekao naš narod, samo bih produžila dalje.

Kako ćete provesti letnji odmor?

– Na odmoru nisam bila četiri godine, jer kada pauziram sa emisijom, tada Partizan igra kvalifikacije za Evropu. A kada fudbaleri imaju dve nedelje pauze u junu, tada radim emisiju. Leto ću provesti u fudbalu, kao i do sada. Tada se repriziraju najbolje emisije iz sezone, a nadam se da će neko prepoznati od septembra koliki bi značaj za omladinu i kulturu bilo emitovanje moje emisije na prvom kanalu nacionalne frekvencije. Kako god da bude ostajem na kursu, a odabrani će je moju emisiju već naći u programu.