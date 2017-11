Biljana Obradović otvoreno: Ako vas neko zove u sobu, sigurno vas ne zove da čitate knjigu ili da gledate film!

Skandalozne optužbe glumica da ih je producent Harvi Vajnstin seksualno uznemiravao, neke su podigle optužbe i za silovanje, danima su tresle svet, a naša voditeljka Biljana Obradović iznela je svoje mišljenje o svemu ovome.

– Meni su smešne priče svih tih glumica, sad odjednom su sve ispale i navine i nevine, a onda mi je malo smešno i kad čujem priče naših javnih ličnosti da su mogle biti silovane ili su silovane, ili šta su tražili producenti od njih. Znate, ako vas neko zove u sobu, sigurno vas ne zove da čitate knjigu ili da gledate film. To znamo još kada smo imali 15 godina, kada smo se zabavljali ili kada smo počeli da se zabavljamo s nekim. Mislim da je sve to jedna velika politička igra, da je sve to namešteno i da je glavni cilj urušavanje Vajnstina. Ne zaboravimo isto da je Hari Vajnstin jevrejskog porekla – rekla je Biljana i otkrila da li je dobijala nepristojne ponude.

– Nikada sebi nisam dozvoljavala da budem u takvoj situaciji. Vi morate svojim stavom da prosto nekoga izazovete da tako nešto i pomisli. Nikada me niko nije zvao, a i na devojci je da kaže “da ovo hoću” ili “ne ovo neću” – bila je vrlo jasna Biljana.